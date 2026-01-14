Martedì 20 gennaio il convegno per la "Giornata del Rispetto" e la Festa di San Sebastiano

Il Comune di Fondi e l’Associazione Nazionale finanzieri d’Italia, in occasione della Giornata del Rispetto che ricade il 20 gennaio, organizzano un grande convegno dedicato agli studenti delle scuole superiori della città, alla presenza delle forze dell’ordine cittadine.

Data la coincidenza della data con San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale, e le tematiche che saranno affrontate, il Comando di via Occorsio ha infatti scelto di supportare e sostenere l’evento come coorganizzatore.

Martedì 20 gennaio, presso l’Auditorium della Banca Popolare di Fondi, si parlerà infatti di prevenzione in materia di stupefacenti ma anche degli effetti che spaccio e consumo possono causare sulla società.

Il tema delle droghe, come suggerisce anche il titolo del convegno “Insieme per prevenire ed educare i giovani del domani al rispetto dei più alti valori umani”, sarà quindi affrontato con un’inquadratura a campo largo e svariati focus sul mondo dei giovani che rappresentano la società del presente e del futuro.

L’incontro, che avrà inizio alle ore 9:30, sarà moderato dal giornalista professionista e docente del I.T.I. Pacinotti Giovanni Stravato.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Beniamino Maschietto e presidente dell’Istituto di Credito Antonio Carroccia, i lavori entreranno nel vivo con gli interventi del professor Enzo Veltri, primario oncologo, che parlerà dell’effetto degli stupefacenti sulla salute e, a cascata, sulla società e del professor Benito Battigaglia, già direttore di importanti carceri penitenziarie come Rebibbia. La parola passerà agli addetti ai lavori: forze dell’ordine per le quali lo spaccio e il consumo di droga rappresentano anche e soprattutto un reato da perseguire.

Interverranno dunque il Cap. Edoardo Gaglione, Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza Fondi e il Commissario Onorato Antonetti, Responsabile del Servizio di Polizia Locale Fondi. Una realtà, quest’ultima, in prima linea nella lotta agli stupefacenti anche grazie alla presenza, nell’organico, dell’unità cinofila Fiona.

Le conclusioni saranno a cura del presidente dell’A.N.F.I. Fondi nonché coordinatore dell’evento Carmine Quinto.

Intenso anche il programma delle Celebrazioni dedicate a San Sebastiano. Dopo la Santa Messa che sarà officiata da Don Sandro Guerriero alle 8:30 presso la Chiesa della Madonna del Soccorso e il convegno, la giornata proseguirà, alle 12:00, presso l’auditorium della Banca Popolare di Fondi, con il brindisi di rito e il discorso del Comandante del Corpo di Polizia Locale - 1° Dir. Dott. Vincenzo Leone.