4 giorni di open day per sostituire le carte di identità cartacee con nuovi documenti digitali

Open day a Fondi per consentire a tutti i cittadini ancora in possesso di documento cartaceo di passare alla Carta di identità elettronica.

Come ufficializzato dalla circolare numero 76 del 2025 del ministero dell’Interno – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore al ramo Santina Trani – le vecchie carte di identità non saranno più valide a partire dal 3 agosto 2026 in quanto non più corrispondenti ai requisiti minimi di sicurezza. Abbiamo quindi organizzato quattro giornate di open day durante il fine settimana. In questo modo potranno richiedere i nuovi documenti anche coloro che, durante la settimana, sono fuori città per lavoro.