4 giorni di open day per sostituire le carte di identità cartacee con nuovi documenti digitali

Open day a Fondi per consentire a tutti i cittadini ancora in possesso di documento cartaceo di passare alla Carta di identità elettronica.
Come ufficializzato dalla circolare numero 76 del 2025 del ministero dell’Interno – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore al ramo Santina Trani – le vecchie carte di identità non saranno più valide a partire dal 3 agosto 2026 in quanto non più corrispondenti ai requisiti minimi di sicurezza. Abbiamo quindi organizzato quattro giornate di open day durante il fine settimana. In questo modo potranno richiedere i nuovi documenti anche coloro che, durante la settimana, sono fuori città per lavoro.
L’ufficio competente, al piano terra del Comune di Fondi, sarà quindi aperto per il rilascio della carta d’identità elettronica nei seguenti giorni:
- SABATO 24/01/2026 dalle ore 09.00 alle ore 19.00;
- DOMENICA 25/01/2026 dalle ore 09.00 alle ore 19.00;
- SABATO 31/01/2026 dalle ore 09.00 alle ore 19.00;
- DOMENICA 01/02/2026 dalle ore 09.00 alle ore 19.00.
I cittadini residenti nel Comune di Fondi e in possesso della carta d’identità in formato cartaceo, possono presentarsi, senza alcuna prenotazione, presso gli sportelli anagrafici.
Per il rilascio del nuovo documento, il cittadino dovrà essere munito di:
- n. 1 fototessera che soddisfi i requisiti standard richiesti (sfondo bianco e viso non coperto);
- ricevuta di versamento di euro 23,00 mediante il portale PagoPa (https://secure.pmpay.it/pmPortal/PA642/pratiche/nuova), inserendo come dettaglio del pagamento “rilascio cie”, e/o pagamento presso gli sportelli mediante pos;
- carta d’identità cartacea da depositare per l’archiviazione.
In alternativa occorre presentare denuncia di furto/smarrimento in originale accompagnata da un valido documento di riconoscimento in corso di validità.
Nel caso di minore, oltre alla sua presenza, per il rilascio della CIE con la validità per l'espatrio occorre la presenza di entrambi i genitori.