Fitto programma di eventi per la Settimana della Memoria a cura del Comune insieme al Parco Ausoni

Anche quest’ anno l’Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, insieme ai Volontari del Servizio Civile Nazionale e in collaborazione con il Comune di Fondi, organizza una articolata serie di iniziative per celebrare il “Giorno della Memoria”. Il progetto vuole essere un’occasione per approfondire le tematiche della Shoah attraverso concerti, proiezioni, performance e letture di brani e rappresenta un’opportunità per sottolineare sia l’importanza della presenza ebraica a Fondi nel passato che i valori di integrazione delle culture altre presenti oggi nel territorio.

«La celebrazione del Giorno della Memoria - dichiarano il presidente del Parco Giuseppe Incocciati e il direttore Ermenio Corina - è sentita più che mai dopo un 2025 che potremmo definire nero per la pace. Questa ricorrenza, oltre ad offrire una riflessione sulla Shoah alle nuove generazioni, invita tutti noi a costruire ponti e non barriere, a promuovere il confronto tra i popoli e a superare le divisioni rifiutando la guerra e la violenza in tutte le sue forme.

Siamo orgogliosi di collaborare con il Parco – concludono il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – nella promozione di un programma incentrato in parte sull’importanza della conoscenza della storia, affinché gli errori del passato non vengano ripetuti, dall’altra sulla promozione di una politica di inclusione, integrazione e fratellanza. Sentimenti universali che stimolano in ognuno di noi, tramite il linguaggio universale dell’arte, la capacità di riconoscersi nell'altro.

Il programma

Il programma prevede l’accoglienza delle classi di vari istituti scolastici del Comune di Fondi, dalla primaria alle superiori, con visite, laboratori e letture presso il Museo del Medioevo ebraico di Fondi e presso il quartiere della Giudea, una matinée il 27 gennaio (“Le Carlottine”) rivolta ai bambini fino a 13 anni presso Sala Lizzani e un evento musicale.

Quest’ultimo, intitolato “Canti per la Pace”, si terrà presso la Sala Lizzani, venerdì 30 gennaio, alle ore 18:00, ed è aperto a tutta la cittadinanza (drammaturgia regia e interpretazione: Damiana Leone, con Franco Pietropaoli alla chitarra e Roberto Carisi alla fisarmonica).

La matinée, che vedrà in scena lo spettacolo “Le Carlottine” il 27 gennaio, sarà invece a cura della Compagnia Errare Persona ed è liberamente ispirata al Mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante.

Testi e materiale didattico

Visita e accoglienza negli spazi del Museo Ebraico e dell’attiguo quartiere della Giudea, con brevi cenni sugli argomenti legati alla diaspora degli ebrei di Fondi e alla Shoah.

Scuola primaria:

Lettura e comprensione del testo “La Shoah spiegata ai bambini” di Paolo Valentini e Chiara Abastanotti, con la tecnica del kamishibai;

Laboratorio creativo in cui i bambini disegneranno ciò che gli è rimasto impresso della giornata

Scuola secondaria di primo grado:

Lettura tratti dal libro “Auschiwitz spiegato a mia figlia” di Annette Wieviorka;

Lettura interattiva della poesia “La Farfalla” di Pavel Friedman;

Laboratorio creativo in cui viene data ai ragazzi una farfalla già ritagliata, sulla quale scriveranno delle parole significative.

Scuola secondaria di secondo grado: