Fibra, condotte idriche e scavi selvaggi: il Comune diffida tre societÃ  e revoca le autorizzazioni

Il ripristino del manto stradale da parte delle aziende che effettuano lavori di posa della fibra o di ammodernamento delle condotte idriche e fognarie non Ã¨ soltanto un obbligo previsto dalla normativa vigente ma Ã¨ anche una forma di rispetto verso le cittÃ per le quali si sta creando un servizio.

CosÃ¬ il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto in una nota in cui commenta un atto dellâ€™Ente dovuto, necessario e non procrastinabile ossia la diffida di tutte le societÃ che hanno effettuato scavi selvaggi senza provvedere, nei tempi e nelle modalitÃ previste dalla legge, al ripristino dellâ€™asfalto.

Nello specifico, la scorsa settimana sono state diffidate, con atto firmato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Fondi Giorgio Maggi, le societÃ Open Fiber SpA, Acqualatina SpA e Fibercop SpA.

Tutte e tre, in maniera diversa e in tempi differenti, sono infatti risultate inadempienti rispetto a quanto previsto dalla legge e dagli accordi con lâ€™Ente in merito al rifacimento del manto stradale al completamento dei lavori.

Il Comune di Fondi â€“ precisa il sindaco Maschietto â€“ si Ã¨ sempre dimostrato disponibile e collaborativo con tutte le societÃ in quanto riteniamo che i lavori vadano, non solo effettuati, ma anche agevolati per offrire servizi importanti per la collettivitÃ . Tuttavia, la disponibilitÃ Ã¨ stata scambiata per altro e le societÃ intervenute hanno ridotto le nostre strade ad un colabrodo senza rispetto per i veicoli e i cittadini che le percorrono. Se la fibra Ã¨ importante per alcuni, le strade sono fondamentali per tutti. Non solo al termine dei lavori le arterie interessate dagli scavi non sono state ripristinate ma, in gran parte dei casi, non Ã¨ neppure stata comunicata allâ€™Ente la chiusura del cantiere stradale. Un atteggiamento spregiudicato che ha portato lâ€™Ente a revocare tutte le autorizzazioni rilasciate.

Stop ai lavori di scavo per tutte e tre le societÃ , quindi, fino al completo ripristino del manto stradale nelle aree oggetto di intervento.