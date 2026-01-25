Partecipa a FondiNotizie.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

MercoledÃ¬ 28 gli studenti del Pacinotti manifesteranno a sostegno della Dirigente scolastica

La Redazione
Comunicati Stampa
Condividi su:

Gli alunni dellâ€™Istituto Pacinotti annunciano una manifestazione di protesta e solidarietÃ  a sostegno della propria dirigente scolastica.

La manifestazione si svolgerÃ  mercoledÃ¬ 28 gennaio e vedrÃ  la partecipazione degli studenti dellâ€™istituto e dei loro genitori, uniti dalla volontÃ  di difendere una figura che, nel corso degli anni, ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la comunitÃ  scolastica, distinguendosi per impegno, competenza e dedizione al benessere degli studenti.

La tragica scomparsa di Paolo ha profondamente scosso studenti, famiglie e personale scolastico. In quella circostanza, la dirigente ha affrontato una situazione di estrema delicatezza con senso di responsabilitÃ , umanitÃ  e rispetto.

Gli alunni intendono esprimere pubblicamente il proprio dissenso rispetto al provvedimento ministeriale, nonchÃ© ribadire lâ€™importanza del dialogo e del rispetto reciproco allâ€™interno del sistema educativo.

La manifestazione si svolgerÃ  in modo pacifico e responsabile, nel pieno rispetto delle regole e con lâ€™obiettivo di sensibilizzare lâ€™opinione pubblica e le istituzioni sulla necessitÃ  di tutelare la scuola e chi quotidianamente lavora per garantirne la qualitÃ  e i valori.

Condividi su:

Seguici su Facebook