MercoledÃ¬ 28 gli studenti del Pacinotti manifesteranno a sostegno della Dirigente scolastica

Gli alunni dellâ€™Istituto Pacinotti annunciano una manifestazione di protesta e solidarietÃ a sostegno della propria dirigente scolastica.

La manifestazione si svolgerÃ mercoledÃ¬ 28 gennaio e vedrÃ la partecipazione degli studenti dellâ€™istituto e dei loro genitori, uniti dalla volontÃ di difendere una figura che, nel corso degli anni, ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la comunitÃ scolastica, distinguendosi per impegno, competenza e dedizione al benessere degli studenti.

La tragica scomparsa di Paolo ha profondamente scosso studenti, famiglie e personale scolastico. In quella circostanza, la dirigente ha affrontato una situazione di estrema delicatezza con senso di responsabilitÃ , umanitÃ e rispetto.

Gli alunni intendono esprimere pubblicamente il proprio dissenso rispetto al provvedimento ministeriale, nonchÃ© ribadire lâ€™importanza del dialogo e del rispetto reciproco allâ€™interno del sistema educativo.

La manifestazione si svolgerÃ in modo pacifico e responsabile, nel pieno rispetto delle regole e con lâ€™obiettivo di sensibilizzare lâ€™opinione pubblica e le istituzioni sulla necessitÃ di tutelare la scuola e chi quotidianamente lavora per garantirne la qualitÃ e i valori.