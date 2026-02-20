Joint Venture strategica tra Imballaggi Fidaleo e FGI ACANFORA SPA per rafforzare competitività e valore nel settore imballaggi

Imballaggi Fidaleo Rinaldo Srl e FGI Acanfora Spa annunciano la costituzione di una joint venture industriale attraverso l’ingresso di FGI Acanfora Spa nel capitale del ramo d’azienda “Imballaggi” di Imballaggi Fidaleo Rinaldo Srl, dando vita a un’alleanza strategica finalizzata a creare un operatore più competitivo, solido e orientato al futuro nel settore degli imballaggi industriali con un Fatturato aggregato di circa 30 milioni di euro e circa 140 dipendenti.

L’operazione nasce da una visione condivisa: unire competenze complementari, capacità produttive e presidio commerciale per rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze di un mercato in evoluzione, dove qualità del servizio, flessibilità e capacità di innovazione rappresentano fattori sempre più determinanti per i clienti.

La joint venture consentirà di sviluppare importanti sinergie industriali e operative, valorizzando l’esperienza maturata dalle due aziende e rafforzando la capacità di investimento in tecnologie, processi e soluzioni innovative. L’obiettivo è costruire una piattaforma industriale più strutturata, in grado di offrire ai clienti maggiore continuità, affidabilità e ampiezza di soluzioni, mantenendo al contempo la prossimità operativa e l’attenzione al servizio che contraddistinguono entrambe le realtà.

In un contesto caratterizzato da crescente attenzione all’efficienza della supply chain e alla sostenibilità delle soluzioni di packaging, l’alleanza tra Imballaggi Fidaleo Rinaldo Srl e FGI Acanfora Spa rappresenta un’evoluzione naturale, fondata su una comune cultura industriale e su una visione di sviluppo di lungo periodo. La complementarità delle rispettive competenze consentirà di rafforzare il posizionamento competitivo sul mercato e di generare valore duraturo per clienti, partner e stakeholder.

La joint venture garantirà continuità operativa e valorizzazione delle competenze esistenti nel ramo d’azienda Imballaggi, creando al tempo stesso le condizioni per accelerare il percorso di crescita e consolidamento nel settore.

Imballaggi Fidaleo Rinaldo SrL, l’operazione è stata supportata da KON SPA (ha coordinato il Team Vincenzo Ferragina) in qualità di Advisor Finanziario e da Alta Moenia Trust Company Srl (ha coordinato il Team Massimo Mazzaccone) per gli aspetti fiscali e societari e CMS Studio Legale Tributario Internazionale (hanno coordinato il Team Paolo Bonolis, Stefano Giuliano, Danilo Festeggiato). FGI Acanfora Spa è stata assistita da KPMG (ha coordinato i Team multidisciplinari Valeria Virzi) per le attività di due diligence e negoziazione dei contratti.