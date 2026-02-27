Riconoscimento simbolico ad Alessia Noccaro, tornata in città per essere relatrice alla Giornata della Scienza e della Tecnologia

All’ingegner Alessia Noccaro,

per aver messo la sua grandissima esperienza nel campo della robotica al servizio della collettività e in particolare dei giovani della sua terra natia e per aver esportato nel mondo professionalità, talento e preparazione dando lustro all’intera Città di Fondi.

Ancora un riconoscimento simbolico conferito dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto a cittadini fondani che si sono distinti nel campo artistico, sportivo, sociale o professionale.

Questa volta, grazie ad una lodevole iniziativa promossa dall’istituto di istruzione superiore Pacinotti, il sindaco ha premiato l’ingegnere Alessia Noccaro, rientrata in città da Londra per fare da relatrice alla Giornata della Scienza e della Tecnologia, patrocinata dal Comune di Fondi.

Alessia Noccaro ha condiviso con studenti e pubblico il suo percorso accademico: dagli inizi al liceo classico “Piero Gobetti” di Fondi, con insegnanti straordinari come la prof.ssa Loredana Urgera e la prof.ssa Monia Biasillo, al percorso universitario presso il Campus Bio-Medico di Roma, dove ha conseguito la laurea e il dottorato in Ingegneria Biomedica con il massimo dei voti, fino alla posizione che oggi ricopre nel Regno Unito. Alessia Noccaro è infatti Lecturer in Robotica e Meccatronica presso la Newcastle University all’interno del gruppo di Neurorobotica. La sua carriera professionale, sin dagli albori, è sempre stata dedicata alla robotica e alle neuroscienze. Negli ultimi anni, grazie alla prestigiosa fellowship da 250.000 sterline ricevuta dalla Royal Academy of Engineering, si è concentrata su un nuovo filone di ricerca: la human augmentation. L’obiettivo è fornire all’essere umano strumenti — tra cui arti robotici — che ne potenzino le capacità, un po’ come il Dr. Octopus di Spider-Man, ma con un approccio centrato sull’uomo: la tecnologia è un mezzo per ampliare le sue possibilità, non per sostituirlo.