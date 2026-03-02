il Consiglio comunale di Fondi approva il Regolamento per la "Definizione Agevolata delle entrate comunali"

Un passo concreto per tendere la mano ai cittadini e alle imprese del territorio in un momento di grande attenzione alla tenuta economica delle famiglie: il Consiglio Comunale di Fondi ha ufficialmente approvato il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali", in attuazione della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Con questo provvedimento, l'Amministrazione si attesta come la prima nella Provincia di Latina e tra le prime nell'intera Regione Lazio ad aver recepito e reso operativa questa importante opportunitÃ .

Lâ€™iniziativa, fortemente voluta dallâ€™ Amministrazione Maschietto, ha un duplice obiettivo: da un lato, agevolare chi, per svariate difficoltÃ , ha accumulato pendenze con l'Ente locale; dall'altro, favorire il recupero dei crediti comunali senza un approccio vessatorio, eliminando sanzioni e riducendo gli oneri aggiuntivi.

La definizione agevolata copre un ampio ventaglio di tributi e sanzioni, tra cui Imposta Municipale Propria (IMU) e Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Tassa sui Rifiuti (TARI), TARES e TARSU, Canone Unico Patrimoniale (CUP), TOSAP e COSAP, Violazioni del Codice della Strada (limitatamente agli interessi e alle maggiorazioni).

Il Regolamento si divide in cinque sezioni specifiche per rispondere alle diverse casistiche in cui puÃ² trovarsi il contribuente.

Riscossione coattiva: per debiti derivanti da ingiunzioni o avvisi di accertamento emessi fino al 31 dicembre 2025, Liti pendenti: per definire controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado di giudizio, con ricorso notificato entro il 31 dicembre 2025, Conciliazione agevolata: per chiudere le controversie tramite accordo conciliativo, Omessi versamenti rateali: per sanare rate scadute e non pagate alla data del 31 dicembre 2025, Omesse dichiarazioni e versamenti: per regolarizzare posizioni IMU, TARI e CUP non ancora oggetto di accertamento esecutivo.

I cittadini interessati avranno tempo fino al 15 giugno 2026 per presentare l'apposita domanda di adesione. La modulistica necessaria sarÃ resa disponibile sul sito internet del Comune entro 30 giorni dallâ€™approvazione del regolamento.

Considero l'approvazione di questo Regolamento â€“ Ã¨ il commento dell'assessore al Bilancio Vincenzo Carnevale - una vittoria per tutta la nostra comunitÃ . Vogliamo un Fisco locale che sia alleato dei cittadini, che comprenda le difficoltÃ e offra soluzioni concrete per ripartire in regola, senza rinunciare agli equilibri di bilancio necessari per garantire i servizi a tutti.