Venerdì 6 marzo presentazione del libro "Littoria 1940-1944" di Emilio Drudi

Venerdì 6 marzo 2026 alle ore 18:00 presso la Sala Cortile della Giudea, Largo Elio Toaff in Fondi avrà luogo la presentazione del libro Littoria 1940-1944. Gli ultimi quattro anni di dittatura di Emilio Drudi (Calamaro Edizioni, 2025). La presentazione vedrà la partecipazione dell’autore del libro, già giornalista del Il Messaggero e con all’attivo numerose pubblicazioni storiche. Ne discuteranno con l’autore Roberta Biasillo (Università di Utrecht) e Daniele Vecchio (Sezione ANPI di Fondi Pietro Ingrao). L’evento è organizzato da Sezione ANPI di Fondi Pietro Ingrao, Innovation for Rural Development, Associazione Lazio Nuovo ETS con il patrocinio del Comune di Fondi e della Casa della Cultura.

Il libro ricostruisce le vicende di Littoria dal 9 giugno 1940, giorno che precede l’entrata in guerra dell’Italia, al 25 maggio 1944, quando con l’arrivo delle truppe alleate per Littoria inizia il lento processo di democraticizzazione che condurrà alla rifondazione di Latina città repubblicana e democratica. La parabola degli ultimi quattro anni di Littoria racconta una storia nazionale, quella della “città nuova” e della provincia nuova per eccellenza del regime fascista. Ma, al contempo, il libro di Drudi racconta storie locali e storie che vanno al di là della dimensione provinciale mostrando come l’area pontina anche in questo momento drammatico della sua storia rimanga una terra caratterizzata tra identità, diversità e connessioni con altri luoghi. Nel tracciare questo percorso attraverso le difficoltà della guerra e del dopoguerra, Drudi semina il racconto di episodi, donne e uomini che esprimono i valori della dignità umana e della democrazia.

In occasione della presentazione sarà allestita una mostra fotografica sugli anni della guerra a Fondi.

Si ringrazia la Libreria Mondadori di Fondi per la collaborazione.