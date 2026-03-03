Sperlonga: il 17 maggio appuntamento con la New Marathon Lazio

C’è ancora tempo per aderire al circuito New Marathon Lazio, la challenge regionale che sta raccogliendo enormi consensi. In centinaia hanno già sottoscritto l’abbonamento di 135 euro più commissioni di servizio che dà diritto alla partecipazione a tutte le prove del circuito a un prezzo decisamente scontato rispetto alla tariffa piena di ogni tappa. Per “entrare nella famiglia” c’è tempo fino al 13 aprile, il lunedì antecedente la prima tappa del circuito.

La challenge quest’anno è articolat6a su 5 tappe: si comincerà il 19 aprile con la Marathon dei Lupi-Parco dei Monti Aurunci ad Amaseno (FR), seguita due settimane dopo da un’altra gara frosinate, la PTP Monte Calvo di Amaseno. Il 17 maggio si va a Sperlonga (LT) per la PTP Sulla Via di Ulisse che cambia completamente periodo di effettuazione. Il 31 maggio appuntamento a Palombara Sabina (RM) con la PTP dei Monti Lucretili. Infine l’11 ottobre chiusura del circuito con la classica PTP dell’Est! Est!! Est!!!

Ci sarà l’occasione, per chi dovesse giocoforza saltare qualche tappa, di usufruire di un bonus partecipando a due prove jolly, la Marathon Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi (LT) del 22 marzo e la PTP dell’Alto Casertano del 5 ottobre.

L’abbonamento dà diritto, oltre all’iscrizione a tutte le gare, alla griglia di partenza riservata subito dopo quella di merito; al ritiro di numero e pacco gara presso una postazione riservata; a 500 punti di bonus a prescindere dalle prove effettivamente disputate. Per entrare in classifica è necessario completare almeno 4 gare, a fine challenge si svolgeranno le premiazioni in una serata speciale che riguarderanno i primi 5 di ogni categoria. C’è ancora tempo per accettare la sfida, ne vale davvero la pena…

Per informazioni: https://www.newmarathonlazio.it/.