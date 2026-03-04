Domenica 22 l'evento WellBES della scuola di arti marziali Body Energy System

La Scuola di Arti Marziali Body Energy System del Maestro Stefano Stefanelli, attraverso due rappresentanti locali, il Maestro Giovanni Giudice e l’Istruttore Moira Fasolo, organizza la penultima domenica del mese di marzo, un appuntamento speciale, il WellBES.

WellBES ha lo scopo di promuovere il benessere attraverso tutte le discipline insegnate, il Nei Gong, il Tai Ji Quan, il Nei Kung Fu, il BES Escrima e il Tuina BES che rappresentano le varie porte di accesso alla Scuola, proprio perché ogni persona che si avvicina può trovare attraverso la pratica la propria dimensione.

Si tratta di un’esperienza pratica e immersiva impreziosita proprio dalla presenza di Shigong Stefano Stefanelli che oltre ad essere il Capo Scuola, è un pioniere sia nella pratica marziale che nelle discipline direttamente connesse al benessere a tutto tondo.

Ci sarà la possibilità di partecipare alle lezioni di gruppo, o lezioni di approfondimento individuale oppure un trattamento Tuina, a cura degli Istruttori e Operatori qualificati e certificati. Un’occasione che ha il fine di promuovere sul territorio la Scuola e gli insegnanti facendo si che i curiosi possano provare in prima persona gli effetti di una giornata dedicata a queste discipline millenarie, con al loro centro il benessere.

L’acronimo BES (Body Energy System) sta a significare che tutte queste discipline sono state armonizzate e strutturate dal Maestro Stefanelli per permettere a chiunque di potersi avvalere di queste conoscenze attraverso specifici percorsi formativi, non in maniera dogmatica ma pratica.

La Scuola inoltre, propone numerosi percorsi di formazione che hanno anche una valenza professionale proprio per fare in modo che queste discipline diventino anche un prezioso sbocco lavorativo in un momento in cui l’attenzione verso l’individuo è maggiore.

Il progetto viene replicato in tutta Italia dai vari Istruttori locali ma questo ha la particolarità di vivere l’esperienza oltre che con gli Istruttori locali anche con il Maestro Stefanelli, esperto nelle pratiche marziali e discipline orientali.

Il prossimo appuntamento, patrocinato dal Comune di Fondi (LT), si terrà presso la tensostruttura “Antonio Iacuele” (liceo Classico Gobetti) domenica 22 marzo dalle 10 alle 18."