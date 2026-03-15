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Successo per il "Trittico d'Autore" di Giovanni Pannozzo con un triplo Sold Out in cittÃ 

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Tre produzioni, tre linguaggi e tre luoghi simbolo della cittÃ  per un unico denominatore comune: il tutto esaurito. Si chiude con un bilancio straordinario la maratona artistica guidata dall'attore, regista e produttore Giovanni Pannozzo, capace di portare in scena oltre cento interpreti in meno di venti giorni.

La visione di Pannozzo ha saputo abitare gli spazi della cultura di Fondi con una versatilitÃ  rara. Il ciclo Ã¨ iniziato con il musical "Romeo e Giulietta" presso l'Auditorium "Sergio Preti", in una versione dinamica che ha trasformato l'intero spazio scenico con gli studenti dell'I.C. "Amante". Ãˆ proseguito con il successo di "Sfumature di un atelier" nella prestigiosa cornice della Sala Lizzani (Complesso di San Domenico), opera firmata dalla sua accademia On Broadway e dedicata alla complessitÃ  dell'universo femminile, per culminare nel monumentale "Assassinio nella Cattedrale" di T.S. Eliot, ospitato nella suggestiva Chiesa di San Tommaso dâ€™Aquino. In quest'ultima, Pannozzo ha curato la regia e interpretato Tommaso Becket, guidando i suoi allievi in un dramma sacro di rara profonditÃ .

Coordinare tre allestimenti cosÃ¬ diversi in poche settimane conferma la soliditÃ  della nostra visione produttiva - dichiara Giovanni Pannozzo. - Vedere la cittÃ  rispondere con tre Sold Out in luoghi cosÃ¬ significativi Ã¨ la prova di un legame profondo con il territorio e del desiderio condiviso di vivere storie autentiche. Il teatro resta, prima di tutto, un luogo di incontro e di crescita.

Dopo questo intenso ciclo teatrale, l'attivitÃ  di Pannozzo prosegue con la consueta operativitÃ  su tutto il territorio nazionale. Il regista e produttore, da anni attivo con successo tra cinema, televisione e teatro, Ã¨ giÃ  impegnato nello sviluppo di nuovi progetti di ampio respiro giÃ  in cantiere, consolidando il suo ruolo di riferimento nel settore.

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