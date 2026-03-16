Azione sui lavori sul manto stradale del quartiere Portone della Corte

L’amministrazione Maschietto non si distingue molto per la presenza sul territorio, immondizia lasciata dappertutto, scarso controllo del territorio (presenza forte solo il fine settimana con una pattuglia di vigili in presenza costante sotto il Castello), strade sconnesse dappertutto, questo vale soprattutto in periferia, in particolare in zona “Portone della Corte” area di periferia dove anche i parchi sono abbandonati alla buona volontà dei cittadini e l’amministrazione si presenta solo per qualche inaugurazione.

Però, magari in prossimità delle prossime elezioni, qualcosa si muove, e nella scorsa settimana in Piazzale delle Regioni si è presentato un automezzo con del personale che in mezza giornata ha provveduto a ridipingere la segnaletica stradale.

Meglio che niente, ha obiettato qualcuno del quartiere, abituato all’abbandono di un territorio che soffre in particolar modo la distanza dal centro, e che soffre il disagio di non riuscire a aggregare gli abitanti e che soffre situazioni di abbandono e criticità di vario tipo.

Ma noi di Fondi in Azione avremmo qualcosa da obiettare.

Chiamateci antipatici, rompiscatole, ma vorremmo capire: che senso ha riverniciare la segnaletica a terra se tutto l’impianto della piazza è da rifare?

Perché buttare tempo e denaro per un’opera simile?

A meno che non si voglia fare per nulla il ripristino dell’asfalto del piazzale, per rendere un po’ più presentabile una piazza desolata in un quartiere desolato.

Ma delle strisce di vernice fresca su una piazza piena di buche non è per niente presentabile anzi è un vero e proprio pugno nell’occhio, oltre che una offesa per i cittadini del quartiere, che vengono presi in giro con un secchio di vernice, mentre i problemi rimangono.

Abbiamo appreso che questa amministrazione ha indicato il proprio candidato a sindaco l’attuale vicesindaco Carnevale, un segnale di continuità su come si vuole amministrare la città di Fondi, ma se questi sono gli atti amministrativi che si vuole fare in continuità, il candidato Carnevale non avrà una elezione facile.