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Monte San Biagio: Di Rubbio (FI) augura buon lavoro al nuovo presidente della provincia Federico Carnevale

La Redazione
Comunicati Stampa
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Lâ€™elezione di Federico Carnevale a presidente della Provincia di Latina Ã¨ frutto di un grande lavoro di squadra che lo ha portato al 72% dei consensi. A lui formulo, a nome di tutta Forza Italia provinciale, i nostri migliori auguri di buon lavoro certo che nei prossimi quattro anni saprÃ  dare le risposte che i cittadini attendono facendosi interprete delle esigenze e delle istanze dei Comuni e di tutti i territori. 

Si tratta di un incarico di grande responsabilitÃ  che richiede visione, competenza e capacitÃ  di fare sintesi tra le esigenze delle nostre comunitÃ  e delle nostre imprese e le opportunitÃ  offerte dalle politiche di sviluppo regionali e nazionali. Il presidente Carnevale saprÃ  interpretare al meglio questa funzione, rafforzando il dialogo con le istituzioni e contribuendo a costruire un percorso di sviluppo condiviso e allâ€™insegna della competitivitÃ .

Lo dichiara in una nota il coordinatore provinciale di Forza Italia Latina, Giuseppe Di Rubbo 

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