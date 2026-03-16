Monte San Biagio: Di Rubbio (FI) augura buon lavoro al nuovo presidente della provincia Federico Carnevale

Lâ€™elezione di Federico Carnevale a presidente della Provincia di Latina Ã¨ frutto di un grande lavoro di squadra che lo ha portato al 72% dei consensi. A lui formulo, a nome di tutta Forza Italia provinciale, i nostri migliori auguri di buon lavoro certo che nei prossimi quattro anni saprÃ dare le risposte che i cittadini attendono facendosi interprete delle esigenze e delle istanze dei Comuni e di tutti i territori.

Si tratta di un incarico di grande responsabilitÃ che richiede visione, competenza e capacitÃ di fare sintesi tra le esigenze delle nostre comunitÃ e delle nostre imprese e le opportunitÃ offerte dalle politiche di sviluppo regionali e nazionali. Il presidente Carnevale saprÃ interpretare al meglio questa funzione, rafforzando il dialogo con le istituzioni e contribuendo a costruire un percorso di sviluppo condiviso e allâ€™insegna della competitivitÃ .