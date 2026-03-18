La Chef fondana Di Crescenzo premiata dalla guida stellata Peperoncino Rosso come Eccellenza Italiana Award 2026

Nella giornata di ieri, 17 marzo, la chef fondana Fabiola Di Crescenzo è stata premiata come Eccellenza Italiana 2026 dalla guida stellata “Peperoncino Rosso”.
La Guida stellata "Peperoncino Rosso2 premia ogni anno l'eccellenza nel settore Food & Wine, focalizzandosi su ristoranti, pizzerie e produttori enogastronomici di qualità.
Attraverso ispezioni di professionisti del settore, valorizza realtà che spiccano per professionalità, uso di materie prime e innovazione, con particolare attenzione alle pizzerie, inclusi i contesti Gluten Free.
Con questo ulteriore premio la chef Fabiola si dimostra ancora una delle migliori professioniste del settore dando lustro alla nostra città, complimenti davvero!