Il 27 marzo doppio appuntamento teatrale per la Giornata Internazionale del Teatro 2026

Venerdì 27 marzo, alle ore 21:00, il Centro Multimediale Dan Danino di Sarra ospiterà un evento organizzato dall’Associazione Imperium con protagonisti i giovani del laboratorio teatrale: due spettacoli scritti e diretti da Tiberio Ettore Muccitelli: “Lunga vita al Teatro!”, divertente omaggio all’arte teatrale, liberamente ispirato all’atto unico “Attori e Comici” di Carlo Collodi, e “Il Manoscritto”, inedito atto unico del regista fondano.

In scena lo stesso regista, Leonardo Caione e Lorenzo Cammisola, accompagneranno i giovani allievi del laboratorio teatrale dell’associazione, volto ad aiutare a far emergere il talento di giovani quali Iris Maria Biasillo, Kevin De Luca, Leandro Delgado, Serena Di Trocchio, Sofia Dvornic, Giampiero Maria Lamante, Rostyslav Porfirien, Vittoria Sebastiano e Riccardo Vesco.

Per accedere all’evento è necessario un pass, da ritirare presso la sede dell’Associazione Imperium in via Francesco Caracciolo 4, Fondi (LT), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11:00 alle 12:30, oppure direttamente il giorno dello spettacolo alle ore 20:00 presso il Centro Multimediale, previa prenotazione ai numeri 345 4493205 – 320 1832624.