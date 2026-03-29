Durante la Conferenza "2026-2031 Cosa vogliamo fare" Fondi Vera ha scelto: Francesco Ciccone è il candidato sindaco

Di fronte a circa duecento tra sostenitori e simpatizzanti Fondi Vera ha presentato ufficialmente Nel tardo pomeriggio di Sabato 28 Marzo il suo Candidato alla carica di Sindaco, in vista delle prossime Elezioni Amministrative del 24 e 25 Maggio. Lo ha fatto nell'ambito della Conferenza "2026-2031 Cosa vogliamo fare", con cui grazie agli interventi di alcuni Candidati alla carica di Consigliere Comunale ha anticipato parte dei punti programmatici: dalla mobilità alla cultura, dall'innovazione al sociale.

Gino Marcantonio, Gianfranco Antonetti, Gino De Angelis e Maria Chiaese hanno illustrato, infatti, alcuni degli obiettivi di Fondi Vera: quattro grandi idee che troveranno spazio nel Programma Elettorale. Gli interventi della Vice Presidente di Fondi Vera Valentina Tuccinardi, letto da Paola Di Biasio, e del Presidente del Movimento Francescopaolo De Arcangelis hanno poi presentato il Candidato Sindaco Francesco Ciccone, già Capogruppo Consiliare.

Classe 1980, intermediario assicurativo, Consigliere Comunale in carica dal 2020, già Presidente dell’Associazione Ambientalista “Fare Verde” tra il 2017 e il 2020, tra i fondatori del Comitato per la “Casa della Cultura” di Fondi nel 2019, promotore in Città del Festival Internazionale di Street Art “Memorie Urbane” dal 2014 e del Progetto “25Novembre” dedicato alla “Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne”. Espressione del fermento culturale cittadino, rappresentante del mondo dell’associazionismo e del volontariato, appassionato di Politica da sempre, si è distinto tra le altre cose per aver ideato manifestazioni e progetti divenuti patrimonio cittadino, tra questi “Vivila”, “la Fondi che non c’è più” e “Fondani nel mondo”, per una scoperta e riscoperta del Centro Storico attraverso l’arte, per raccontare con l’aiuto di libri, documenti e fotografie il secolo scorso sul territorio e valorizzare, infine, il grande talento “Made in Fondi”.

Nel suo intervento durante la Conferenza di ieri pomeriggio ha ribadito che:

Fondi Vera c'è, c'è stata e ci sarà. Con perseveranza e coerenza, con il suo stile e la sua presenza. Oggi rappresentiamo l'Alternativa che desideravamo costruire. La nostra è la risposta ad un sentimento diffuso di ripartenza, di fiducia, di rinnovato entusiasmo, di ritrovata speranza e di necessario riscatto. Non abbiamo mai avuto alcun dubbio in questi sei anni, tantomeno ora, su quale fosse il nostro posizionamento, perché siamo stati e siamo lontani anni luce dal modus operandi di chi ha ridotto la Città nelle condizioni attuali. Ma soprattutto abbiamo le idee chiare circa l'identità del nostro avversario, ovvero chi ha governato fino ad oggi con risultati che sono sotto gli occhi di tutti, nello specifico Forza Italia.

Francesco Ciccone ha, infine, aggiunto:

Questa Città ha bisogno di un cambiamento profondo nella gestione politico-amministrativa, necessario per ridare la fiducia ai Cittadini e restituire la certezza che la Pubblica Amministrazione operi realmente ed esclusivamente al servizio della Comunità. Un cambiamento radicale, per affrontare e risolvere le criticità presenti da tempo sul territorio, che ne hanno limitato e impedito il corretto sviluppo e la più ampia e totale libera fruizione da parte della popolazione tutta. Nessuno escluso. Una visione etica e culturale che, nella tradizione, innovi e sappia guardare avanti. Per questo motivo l'appello che lanciamo oggi è alle migliori energie del territorio, allo slancio delle Donne e degli Uomini liberi, per partecipare, per impegnarsi, per costruire una svolta epocale nella storia della Città di Fondi.

Attraverso i contributi dei singoli Candidati Gino Marcantonio, Gianfranco Antonetti, Gino De Angelis e Maria Chiaese, nella prima parte della Conferenza, si è invece accennato ad alcuni grandi obiettivi programmatici. La Ciclovia Fondi - Mare, il riconoscimento del Centro Storico come Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco, il rilancio del Premio "Fondi La Pastora", l'individuazione di uno spazio pubblico per la "Casa della Cultura", la candidatura del Distretto che va da San Felice Circeo a Gaeta come Capitale Italiana della Cultura con punto di riferimento la Città di Fondi, l'apertura di un Centro di Aggregazione Giovanile, la creazione di Corsi che facilitino l'approccio di giovani e meno giovani con le nuove tecnologie.