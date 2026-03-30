Monte San Biagio: successo per il “Dog Village” in una giornata tra natura, giochi e amicizia

Una giornata all’aria aperta, tra giochi, sorrisi e tanta partecipazione: è questo il clima che ha accompagnato, sabato 28 marzo a Monte San Biagio, la manifestazione “Dog Village”, promossa dall’Associazione Wilderness Monte San Biagio, nell’area verde dell’Epitaffio, con i cinofili di “Le Orme di Jack” di Terracina e “Alpha Dog” di Fondi.

Dalla mattina fino al tardo pomeriggio, l’evento ha riunito famiglie, bambini e amici a quattro zampe in un contesto di condivisione semplice e autentico. Tra attività all’aperto, momenti ludici e dimostrazioni, il “Dog Village” ha valorizzato il legame tra cane, natura e bambino, offrendo un’esperienza al tempo stesso educativa e ricreativa.

Ampia e calorosa la partecipazione della comunità, a conferma del valore di iniziative capaci di coniugare socialità e rispetto per l’ambiente.

Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento sincero all’amministrazione comunale di Monte San Biagio, alla ditta Cimino Giuseppe, alla 3M Costruzioni Srl, ai proprietari dei terreni messi a disposizione, all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII e al Parco Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi per il supporto e la collaborazione.

Il “Dog Village” lascia così il segno come un’iniziativa capace di unire divertimento, educazione e amore per gli animali, con l’auspicio di ritrovarsi presto per una nuova edizione.