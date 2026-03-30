Sabato 11 aprile l'iniziativa "Fondi leggendaria - percorsi per famiglie curiose"

"Un viaggio tra storia, mistero e racconti antichi". Dopo il successo della prima tappa, l'Associazione Il Quadrato Fondi - APS presenta una nuova iniziativa in programma Sabato 11 Aprile. "Scopri Fondi come non l’hai mai vista" recita l'invito a partecipare ad un’escursione che si preannuncia affascinante, tra le vie ed i luoghi simbolo della Città, alla scoperta delle sue leggende più suggestive. Un’occasione speciale per condividere emozioni, imparare divertendosi e riscoprire insieme la bellezza del nostro territorio. Insieme alla Guida Turistica Marianna Lugova, con il supporto di Pizzeria Tre Pini e Izzi Liquori, storiche realtà della nostra Fondi.

Un’esperienza inclusiva e originale: per famiglie, bambini e adulti. Un’iniziativa pensata per coinvolgere ogni età. Dalla leggenda di Ercole alla fuga di Giulia Gonzaga, passando dal misterioso legame di Dante con Fondi. Questa la proposta per la prossima uscita insieme a Marianna Lugova, che ha letteralmente rapito i visitatori che hanno partecipato alla prima tappa del 21 Marzo. Un prodotto culturale di altissimo livello che siamo entusiasti di poter proporre alla Comunità ed a chi vorrà raggiungerci da altri centri.

Per Sabato 11 Aprile il Ritrovo è previsto per le ore 10 in Piazza della Repubblica. I posti però sono limitati ed è obbligatorio prenotarsi per poter partecipare.

Per informazioni e prenotazioni: 329 18 28 276 (solo WhatsApp) - ilquadratofondiaps@gmail.com

Durata della visita guidata: circa 2 ore. L’esperienza si conclude con un Pranzo presso "Pizzeria Tre Pini".