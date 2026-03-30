Monte San Biagio: venerdì 3 aprile fede e spettacolo per "La Passione di Cristo"

La comunità di Monte San Biagio si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e sentiti dell'anno. In occasione delle festività pasquali, venerdì 3 aprile alle ore 21:00, presso il Piazzale Saint Romain Le Puy, andrà in scena la suggestiva rappresentazione de "La Passione di Cristo".

L'evento non è solo un appuntamento religioso, ma un'operazione culturale di ampio respiro: la manifestazione, infatti, rientra ufficialmente nel programma de "Il Festival delle Emozioni", un progetto finanziato dalla Regione Lazio tramite l'avviso pubblico "Spettacoli dal Vivo” con il contributo del Comune di Monte San Biagio e della Pro Loco Monte San Biagio.

Grazie alla cura scenografica e alla dedizione dell' Associazione Giulio Cesare, responsabile dell'organizzazione, il dramma sacro si propone di rievocare con solennità gli ultimi momenti della vita di Gesù.

La Passione di Cristo non è un evento casuale, ma un punto di riferimento per il calendario della comunità, dichiara l'Assessore Anna Maria Ferreri.

È fondamentale portare avanti questa sacra rappresentazione perché è il modo giusto per mantenere vive le tradizioni. È un momento in cui l'arte si fa strumento di riflessione collettiva, capace di unire la cittadinanza in un’esperienza di bellezza e spiritualità condivisa.