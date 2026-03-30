Pubblicato il bando per Contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione

Ãˆ stato pubblicato oggi sullâ€™Albo Pretorio del Comune di Fondi un avviso pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione.

Le domande potranno essere effettuate solo telematicamente mediante SPID, sul portale fondi.retedelsociale.it. Si ricorda inoltre che, come negli anni passati, puÃ² presentare domanda soltanto lâ€™intestatario del contratto di locazione. Come stabilito dalle linee guida regionali, lâ€™ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a 14.000,00 euro.

Sulla base di una graduatoria che terrÃ conto dei requisiti indicati nellâ€™avviso, ad ogni avente diritto verrÃ erogata una mensilitÃ fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

VerrÃ attribuito un punteggio maggiore ai residenti da 10 anni nel comune di Fondi, ai nuclei familiari numerosi, ai redditi ISEE piÃ¹ bassi, a coloro che potranno dimostrare di aver pagato il canone di locazione per tutto il 2025 o alle famiglie nelle quali un membro abbia una disabilitÃ certificata.

Info e assistenza

Per ricevere assistenza in caso di difficoltÃ in fase di presentazione della domanda e per qualsiasi altra informazione, Ã¨ possibile contattare i Servizi Sociali, il martedÃ¬ dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 17:00 e il giovedÃ¬ dalle ore 10:00 alle ore 12:00, al numero 0771-507237.

Ãˆ inoltre possibile prenotare un appuntamento o chiedere assistenza scrivendo allâ€™indirizzo email: sostegnoallalocazione@comunedifondi.it. Si specifica che lâ€™ufficio Urp, non avendo accesso alla piattaforma, non potrÃ fornire supporto in fase di presentazione delle domande.

Scadenza avviso

Ãˆ possibile presentare domanda dalle 15:00 di martedÃ¬ 31 marzo 2026 fino alle 23:59 di giovedÃ¬ 30 aprile. Prima di accedere al portale si consiglia di leggere attentamente lâ€™avviso in versione integrale.

Parola al sindaco e all'assessore al ramo