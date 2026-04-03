Iniziati i lavori di restauro della Chiesa di San Pietro e messa in sicurezza della Madonna del Soccorso

Sono partiti nei giorni scorsi il via i lavori per due tra gli interventi più significativi dedicati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e religioso della città di Fondi: il restauro della Chiesa di San Pietro e la messa in sicurezza sismica della Chiesa di Santa Maria del Soccorso.

Un momento di grande importanza per la comunità, che segna il passaggio dalla progettazione all’azione concreta, restituendo un segnale tangibile dell’impegno dell’Amministrazione nella salvaguardia dei luoghi identitari della città.

Gli interventi, per un valore complessivo superiore ai 2,5 milioni di euro, rappresentano non soltanto opere di recupero e consolidamento, ma veri e propri investimenti nella memoria storica, nella sicurezza e nel futuro del territorio. Entrambi i cantieri sono finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), configurandosi come esempi concreti di come le risorse pubbliche possano generare valore reale per le comunità e per il patrimonio culturale.

Le operazioni saranno condotte sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, a garanzia del rispetto dei valori storico-artistici e della qualità scientifica degli interventi.

Entrambi gli interventi saranno sviluppati secondo un approccio innovativo, concependo ogni intervento come un vero e proprio “cantiere della conoscenza”: ogni operazione sarà infatti supportata da un sistema integrato di indagini diagnostiche e analisi scientifiche. Rilievi specialistici, verifiche strutturali e studi sui materiali consentiranno di adottare soluzioni mirate, compatibili e durature nel tempo, con l’obiettivo di coniugare sicurezza e conservazione dell’autenticità storica.

L’avvio dei cantieri segna l’inizio di una nuova fase, in cui competenze tecniche, ricerca scientifica e visione amministrativa si uniscono per restituire valore a due luoghi fondamentali per la comunità di Fondi.

Un intervento importantissimo – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – possibile grazie all’intenso lavoro di interlocuzione con il ministero della Cultura e con la soprintendenza da parte dell’assessore al Patrimonio Claudio Spagnardi. Anche in questo caso, fondamentale il supporto politico del senatore Claudio Fazzone senza il quale, probabilmente, la città non sarebbe mai riuscita a intercettare questi cospicui finanziamenti, tra i più consistenti in assoluto al livello nazionale.