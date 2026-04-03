Zappone (FdI): Dalla Regione oltre 4 milioni di euro per la Diagnostica negli ospedali pontini

Prosegue il potenziamento dei nostri presidi ospedaliere con ulteriori risorse messe a disposizione dalla giunta Rocca - dichiara la consigliera regionale di FdI Emanuela Zappone.
La giunta regionale ha approvato la delibera contenente il programma degli interventi nelle aziende sanitarie ed ospedaliere del Lazio - evidenzia la consigliera - Ã¨ infatti previsto lo stanziamento di 4,2 milioni di euro per l'ammodernamento ed il potenziamento delle grandi apparecchiature di Diagnostica per immagini dell'Asl di Latina. Al 'Goretti' di Latina i fondi andranno per una Tac e per una Gamma Camera CT; per il 'Fiorini' di Terracina le risorse saranno destinate per una Tac, cosÃ¬ come per il 'San Giovanni di Dio Dio' a Fondi. Altrettanto rilevante Ã¨ lo stanziamento programmato per la Risonanza Magnetica presso l'ospedale 'Dono Svizzero' di Formia.
La giunta regionale continua la sua politica di investimenti sui territori. Esprimo il mio apprezzamento per il lavoro svolto dal presidente Francesco Rocca e dal direttore Andrea Urbani, in sinergia con il direttore generale dell'Asl di Latina Sabrina Cenciarelli e con il dottor Fabrizio Turchetta, direttore del presidio centro Terracina-Fondi, finalizzato al rafforzamento del parco tecnologico degli ospedali e per la particolare attenzione data alla sanitÃ della provincia di Latina - conclude la consigliera Zappone.