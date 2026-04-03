Zappone (FdI): Dalla Regione oltre 4 milioni di euro per la Diagnostica negli ospedali pontini

La giunta regionale ha approvato la delibera contenente il programma degli interventi nelle aziende sanitarie ed ospedaliere del Lazio - evidenzia la consigliera - Ã¨ infatti previsto lo stanziamento di 4,2 milioni di euro per l'ammodernamento ed il potenziamento delle grandi apparecchiature di Diagnostica per immagini dell'Asl di Latina. Al 'Goretti' di Latina i fondi andranno per una Tac e per una Gamma Camera CT; per il 'Fiorini' di Terracina le risorse saranno destinate per una Tac, cosÃ¬ come per il 'San Giovanni di Dio Dio' a Fondi. Altrettanto rilevante Ã¨ lo stanziamento programmato per la Risonanza Magnetica presso l'ospedale 'Dono Svizzero' di Formia.