Vocella (FdI): Vittoria definitiva per la cittÃ  dopo l'approvazione del Piano regionale sui Crematori

Lâ€™approvazione del primo Piano regionale per il coordinamento degli impianti crematori rappresenta un traguardo storico per il Lazio e, soprattutto, una vittoria definitiva per la nostra Fondi. Con questo provvedimento, la Giunta Rocca mette la parola fine alle preoccupazioni dei nostri concittadini, sancendo di fatto lo stop alla realizzazione del forno crematorio nel nostro territorio.

Lo dichiara in una nota l'Avv. Luigi Vocella, Consigliere comunale di Fondi in quota Fratelli dâ€™Italia.

Il lavoro incessante svolto dall'Assessore all'Ambiente Elena Palazzo, di concerto con il Presidente Francesco Rocca, ha permesso di dare finalmente regole chiare e criteri uniformi a una materia che per troppo tempo Ã¨ rimasta priva di una programmazione rigorosa. Il Piano parla chiaro: lo studio condotto con ARPA Lazio dimostra che la nostra regione Ã¨ attualmente autosufficiente e non necessita di nuove strutture. Di conseguenza, non sono previste nuove realizzazioni, una scelta che tutela la salute pubblica e lâ€™ambiente, considerando che parliamo di industrie classificate come insalubri di prima classe.

Come Fratelli dâ€™Italia, abbiamo sempre mantenuto alta la guardia sulla questione, facendoci interpreti delle istanze e dei timori della comunitÃ fondana. Questo risultato non Ã¨ frutto del caso, ma di una sinergia costante e proficua tra il sottoscritto e lâ€™Assessore Palazzo. In questi mesi abbiamo lavorato fianco a fianco, portando la voce di Fondi direttamente ai tavoli regionali per garantire che la salvaguardia del nostro territorio fosse la prioritÃ assoluta.

Ringrazio profondamente lâ€™Assessore Elena Palazzo per aver mantenuto gli impegni presi con i cittadini. Questo Piano non Ã¨ solo un atto burocratico, ma uno strumento di responsabilitÃ che punta sulla gestione sostenibile dellâ€™esistente e su standard tecnici e di monitoraggio rigorosissimi. Ãˆ la dimostrazione che, quando la politica ascolta il territorio e opera con competenza, i risultati arrivano.

Ora il Piano seguirÃ l'iter procedurale con la pubblicazione per le osservazioni e il successivo passaggio in Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Continueremo a vigilare con la stessa determinazione di sempre, certi che la strada intrapresa dalla Giunta Rocca sia quella giusta per il futuro e la salute di tutti noi.

Avv. Luigi Vocella

Consigliere comunale di Fondi

Fratelli dâ€™Italia