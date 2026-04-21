Proposta del candidato sindaco Salvatore Venditti: Lo sport per tutti

Lo sport come diritto, come strumento di inclusione e come pilastro per la crescita sociale della comunità. Sono questi i dettagli di una parte del programma elettorale Salvatore Venditti, candidato sindaco alla guida della coalizione di centrosinistra, sta illustrando a cittadini e realtà locali in questi giorni di campagna elettorale. Ne ha parlato venerdì all'incontro con l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Carolina Morace e anche al gazebo che sabato ha portato attivisti e candidati a incontrare i residenti della zona Salto, ma non solo.

L'idea posta al centro della propria visione è quella di una città più equa, accessibile e attenta ai bisogni di tutte le generazioni.

Fondi deve tornare ad essere una città di tutti, esattamente come lo sport deve essere aperto a tutte le fasce d’età – dichiara Venditti. – Non possiamo più permetterci che gli impianti sportivi siano solo strutture vuote o, peggio, oggetto di interventi che guardano esclusivamente al cemento senza restituire umanità e funzione sociale a quei luoghi.

Nel dibattito cittadino è attualmente presente un progetto di riqualificazione del campo sportivo di Fondi, destinato a trasformarsi in un centro sportivo. Tuttavia, la coalizione evidenzia la necessità di accompagnare ogni intervento infrastrutturale con una visione chiara e inclusiva, capace di valorizzare il tessuto associativo e sportivo locale.

Fondi vanta una tradizione sportiva significativa: negli anni passati, diverse società cittadine – dalla pallamano al calcio a 5, dal calcio al basket – hanno raggiunto importanti traguardi nei campionati nazionali. Un patrimonio oggi in difficoltà, che impone una riflessione sulle politiche adottate negli ultimi anni.

Per tornare a quei livelli e consolidarli nel tempo – prosegue Venditti – è fondamentale ripartire dai più giovani, senza mai dimenticare il ruolo dello sport anche per le fasce più adulte della popolazione.

Tra le proposte centrali del programma, infatti, ci sono l’introduzione di voucher sportivi destinati alle famiglie con minori disponibilità economiche, per garantire a tutti l’accesso alla pratica sportiva; ma anche la previsione di utilizzo gratuito degli impianti per gli over 65, come strumento di benessere e socialità.

La coalizione si impegna inoltre a garantire pari accesso alle strutture sportive per tutte le società del territorio, superando logiche discrezionali e assicurando regolamenti chiari, trasparenti e condivisi.

Negli ultimi anni – sottolinea Venditti – alcune realtà sono state costrette a portare il nome di Fondi fuori città per mancanza di spazi. Questo non è più accettabile.

Un ulteriore punto qualificante riguarda la manutenzione costante degli impianti sportivi, con particolare attenzione alle condizioni attuali delle strutture esistenti.

Lo stato degli spogliatoi del Palazzetto dello Sport Città di Fondi rappresenta una criticità evidente e non più rinviabile, che chiama in causa il senso di responsabilità dell’amministrazione.

Nel quadro di una visione strategica e diffusa dello sport, il programma prevede anche la realizzazione di una vera e propria “cittadella dello sport” nella contrada Salto di Fondi, attraverso la riqualificazione dell’area situata dietro la chiesa. Il progetto contempla la creazione di: un campo da calcio a 5, un campo da padel e un playground dedicato al basket.

Lo sport è un diritto – conclude Venditti – e il compito di una buona amministrazione è quello di renderlo concretamente accessibile a tutti, senza barriere economiche, sociali o strutturali. È da qui che vogliamo ripartire per costruire una città più giusta, inclusiva e viva.

La proposta si inserisce all’interno di una più ampia visione di rilancio della città, fondata sulla partecipazione, sulla valorizzazione delle energie locali e su un nuovo modello di sviluppo che metta al centro le persone e la qualità della vita.