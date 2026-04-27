Paolo de Bonis: anche quest'anno la cittÃ  Ã© impreparata alla stagione balneare

Fondi, un paese con dieci chilometri di costa, un mix di cultura, storia, ricchezza enogastronomica invidiabile, potrebbe ritrovare slancio economico che ha perso in questi anni attraverso il turismo.

Questo Ã¨ sentito da tutti al punto che allâ€™apertura del point elettorale del suo candidato a sindaco il senatore Fazzone ha preannunciato un intervento del ministero del Turismo specificatamente per Fondi, ma nella realtÃ la cittÃ si trova anche questâ€™anno impreparata alla stagione balneare.

Eppure lâ€™assessore al Turismo, nonchÃ© candidato a sindaco, Ã¨ alla quinta stagione, e dovrebbe sapere che ormai la stagione balneare non inizia a Luglio, giÃ da Pasqua, ma evidentemente la cosa ancora gli sfugge.

Invece, come ogni anno, troviamo spiagge sporche e accessi divelti.

Ogni anno Ã¨ sempre la stessa storia, e non basta vantarsi di raggiungere una bandiera blu che sa tanto di presa in giro, se poi la spiaggia non Ã¨ pronta, e gli accessi sono divelti e i cartelli buttati a terra.

Questo Ã¨ lâ€™ennesimo esempio di una amministrazione che ha un passato di cui non deve proprio vantarsi, e non puÃ² portare Fondi a un futuro incerto fatto di improvvisazione, dichiarazioni trionfali di cose che non avverano e di stagioni balneari sgangherate, fatte di sagre approssimative, saggi di palestre spacciate per eventi di spessore sportivo nazionale, il tutto in un cartellone che mette nel calderone tante cose, ma insignificanti per chi viene in spiaggia, e non sa neanche come arrivare a Fondi e questo mare come il tratto di mare tra Sperlonga e Terracina, e non Lido di Fondi.

Invitiamo lâ€™assessore a fermarsi per un minuto dalla campagna elettorale e fare il lavoro per cui Ã¨ chiamato, ovvero a fare lâ€™assessore, e ripristinare al piÃ¹ presto gli accessi e i cartelli, pulire la spiaggia, aiutare i gestori degli stabilimenti ad aprire nei fine settimana, per dare un poâ€™ di vitalitÃ alla cittÃ , la prossima settimana sarÃ un weekend lungo, faccia in modo da mettere in condizione gli operatori di sfruttarlo, ci metta un poâ€™ di impegno.

Glielo chiediamo prima che da persone impegnate in campagna elettorale, da cittadini che amiamo la cittÃ di Fondi

Paolo de Bonis segretario di Fondi In Azione

e candidato consigliere comunale nella lista CittÃ SiCura