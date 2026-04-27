Tonino de Parolis apre la sua campagna elettorale con gli auguri dell'on. Giovanna Miele

Un bagno di folla per lâ€™apertura della campagna elettorale di Tonino de Parolis, candidato a sindaco di Fondi col sostegno della Lega e della lista civica Il Giardino degli Aranci. Ãˆ stata lâ€™onorevole Giovanna Miele, capogruppo Lega nella Commissione cultura e istruzione alla Camera dei Deputati, a salutare il candidato sindaco e tutti i candidati a consigliere delle due liste collegate.

Ãˆ una gioia immensa aver visto una partecipazione cosÃ¬ emotiva da parte di tutti gli intervenuti, mi ha riempito il cuore di orgoglio soprattutto poter condividere alcuni punti del programma. Che cosa mi ha spinto a candidarmi? Quale Ã¨ stata la vera scintilla? Io provengo da una zona periferica, dalle Querce, quando ero un ragazzo insieme ai miei amici andavamo a giocare nel centro storico di Fondi, oggi sinceramente non lo riconosco piÃ¹, sembra che alcune zone siano off limits per noi fondani, quando invece il cuore di questa cittÃ ha delle potenzialitÃ enormi, soprattutto a livello di rilancio commerciale e di attrazione turistica. Restituire il decoro in alcune zone centrali con interventi mirati di riqualificazione urbanistica ma anche azionando progetti di integrazione sociale con gli extracomunitari sono la soluzione per migliorare ulteriormente la cittÃ e la convivenza in nome di una societÃ multietnica e multiculturale verso la quale siamo proiettati - ha detto Tonino de Parolis nel suo intervento.

Tonino de Parolis Ã¨ stato salutato in particolare da Onorato Di Manno, consigliere comunale uscente, candidato capolista nella Lega, che ha ricordato come stavolta sarÃ lui a sostenerlo, considerandolo un suo autentico â€˜figlioccio politicoâ€™.

Il nostro programma tocca diversi punti. Ma in particolare saranno 5 quelli cui ci concentreremo sin dallâ€™inizio, perchÃ© ci sono delle prioritÃ cui non possiamo derogare â€“ ha detto Biagio de Parolis, commissario Lega Fondi. - Dal contrasto alla violenza, alla criminalitÃ e al disagio giovanile al potenziamento dellâ€™asse viario e stradale attraverso collegamenti stradali che aprono nuovi sbocchi commerciali per il Mof e tutte le attivitÃ manifatturiere riqualificando soprattutto le arterie comunali passando alla destagionalizzazione turistica per far vivere 365 giorni lâ€™anno ai turisti, oltre alla riqualificazione del centro storico e alla tutela del nostro ospedale e dei servizi sanitari in genere.