Sabato 9 maggio tavolo di confronto con i candidati a sindaco: “Responsabilità in… Comune - tra dialogo e impegno"

Promuovere il dialogo, favorire una partecipazione consapevole e offrire alla cittadinanza un’occasione concreta di confronto democratico: con questi obiettivi l’Azione Cattolica Italiana delle Parrocchie della città di Fondi, in collaborazione con l’Associazione Culturale Vittorio Bachelet, promuove il tavolo di confronto con i Candidati alla carica di Sindaco dal titolo “Responsabilità in… Comune – tra dialogo e impegno”.

L’evento è fissato per sabato 9 maggio alle ore 19:00 presso il Centro Multimediale Dan Danino di Sarra, in Piazza Domenico Purificato e nasce dal desiderio di offrire alla cittadinanza un momento di informazione, dialogo e partecipazione consapevole, nella convinzione che un confronto rispettoso e trasparente tra le diverse proposte politiche rappresenti un servizio di alto valore civico, orientato al bene comune.

A moderare l’incontro sarà l’avvocato Francesco Carroccia, membro del direttivo dell’Associazione Bachelet dell’Arcidiocesi di Gaeta; l’iniziativa si inserisce nel solco dell’impegno educativo e sociale dell’Azione Cattolica, volto a favorire la crescita di una coscienza civile responsabile e a promuovere la partecipazione attiva alla vita democratica, incoraggiando un dialogo costruttivo tra istituzioni e cittadini.

Non è la prima volta che l’Azione Cattolica cittadina si fa promotrice di momenti di confronto pubblico: iniziative che, nel tempo, si sono contraddistinte per uno stile improntato al dialogo, alla chiarezza e alla centralità dei contenuti programmatici.

Per garantire un confronto equilibrato, trasparente e improntato alla piena imparzialità, è previsto un regolamento – che sarà reso noto preventivamente ai candidati – finalizzato ad assicurare pari condizioni di partecipazione e tempi di intervento equamente distribuiti, così da consentire a ciascun candidato di presentare in modo chiaro ed efficace le proprie proposte per la città.

La cittadinanza è invitata a partecipare.