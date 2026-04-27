Inaugurato il point elettorale di Guido Addessi, candidato al Consiglio comunale nella lista di Forza Italia

È stato inaugurato nel pomeriggio di domenica 26 aprile, in Viale Vittorio Emanuele III, il comitato elettorale dell’avvocato Guido Addessi, candidato al Consiglio comunale nella lista di Forza Italia a sostegno di Vincenzo Carnevale.

All’incontro hanno preso parte numerosi cittadini, insieme all’onorevole Salvatore De Meo, eurodeputato, al sindaco uscente Beniamino Maschietto e al candidato sindaco Vincenzo Carnevale, in un momento partecipato che segna l’avvio della fase operativa della campagna elettorale.

Il point nasce come luogo di confronto diretto con la città, uno spazio aperto dedicato all’ascolto e alla costruzione di proposte concrete sui temi dello sviluppo, del lavoro e delle prospettive future per il territorio.

Questo spazio - ha dichiarato Addessi – nasce per stare tra le persone e lavorare insieme sulle prospettive della città. Fondi ha dimostrato in questi anni di avere basi solide e un sistema economico dinamico: da qui dobbiamo partire per rafforzare un percorso di crescita che metta al centro il lavoro e nuove opportunità.

Il tema dei giovani è centrale. Dobbiamo creare le condizioni perché possano trovare qui occasioni concrete, valorizzando le imprese, sostenendo lo sviluppo e accompagnando con serietà le trasformazioni in atto. È una responsabilità che riguarda tutti e che richiede visione, ma anche continuità nelle scelte.

Insieme a Vincenzo Carnevale – ha proseguito - vogliamo consolidare quanto è stato fatto, dando ulteriore impulso a un modello di sviluppo che tenga insieme economia, qualità della vita e prospettive future. Il mio impegno sarà quello di contribuire con serietà e concretezza, mantenendo un rapporto diretto con il territorio.

L’inaugurazione del comitato rappresenta così l’avvio di un percorso che punta a rafforzare il rapporto con la città, mettendo al centro ascolto, competenza e impegno concreto.