La campagna del centrosinistra entra nel vivo: sabato arriva Bonaccini

Tra l’apertura di un point e gli eventi dei singoli candidati al Consiglio comunale, il lungo weekend del 1° maggio si preannuncia molto impegnativo per la coalizione di centrosinistra, il cui candidato sindaco è Salvatore Venditti.

Nella giornata della Festa del Lavoro, la coalizione composta dalle liste “Fondi Progressista” e “Movimento Cinque Stelle” ha annunciato una serata all’insegna della tradizione del centrosinistra: un concerto.

L’evento, che si terrà presso il Knulp Pub in via Ponte Gagliardo, prevede, a partire dalle ore 21, l’esibizione della DJ Angelina. Si tratta di un momento informale e di festa, pensato per sottolineare il valore dell’aggregazione e del fare comunità attorno a temi importanti come quello del lavoro.

Sabato 2 maggio, invece, grande attesa per quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti principali della campagna elettorale di “Venditti Sindaco”. All’evento, che si terrà in piazza Duomo a partire dalle ore 11.30, prenderà parte l’attuale presidente nazionale del Partito Democratico ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Anche in questo caso, in linea con lo slogan della campagna elettorale della coalizione — “Cambiamo Musica” — è previsto un momento musicale e, considerato l’orario, anche un aperitivo.

La musica sta già cambiando. Se fino a qualche settimana fa si parlava di una vittoria schiacciante di qualcuno, oggi si respira voglia di novità e il ballottaggio non sembra più neppure un’ipotesi. Ringrazio i tanti esponenti nazionali dei partiti che ci sostengono, che stanno dimostrando grande attenzione per Fondi. Ora tocca a noi fare la differenza - commenta il candidato sindaco Venditti.