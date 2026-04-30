Iudicone e la sua esperienza in consiglio comunale: c'è vita fuori dal palazzo

Ieri si è conclusa la mia, breve, esperienza in Consiglio comunale.

Sono stati mesi di passione, di ascolto e di propositività; ho cercato di fare la mia parte, in fase di programmazione economica, per far sì che l’INPS potesse arrivare in città per avvicinare la presenza delle Istituzioni ai cittadini fondani. Purtroppo questo non è stato accolto dalla maggioranza, ma spero che si intervenga riprendendo questa mia proposta nel breve periodo.

L’emozione mi ha sopraffatto nel momento in cui ho deciso di non presentare la mia candidatura per le prossime elezioni comunali.

Ho sempre avuto un sogno: quello di poter incidere. Ma poter incidere davvero.

Senza personalismi, senza secondi fini di sorta; la mia stella polare è sempre stata il bene della città ed è proprio per questo che faccio un passo di lato. Dovevo questo atto di coerenza agli elettori che mi hanno dato fiducia nel 2020 e per fare ciò non ho, coscientemente, abbracciato progetti in cui non credo fino in fondo e, possibilmente, guidati da ragioni di partito o dalla mera volontà di occupare un posto nell’assise comunale. Mi sono battuto per riuscire a realizzare una coalizione di opposizione, realmente competitiva, ma hanno prevalso altre logiche, legittime, che peró non mi appartengono: occupare una sedia senza poter avere voce in capitolo serve solo a gonfiare l’ego, ma a nient’altro.

Continuerò ad essere presente e a fare politica anche fuori dal “palazzo” ed a prepararmi eventualmente per il prossimo giro, con umiltà e con voglia di poter dire la mia sulle questioni dirimenti e non di bandiera.

Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me, spero di avervi rappresentato al meglio delle mie capacità e spero in futuro di avere l’occasione di poter fare ancora meglio.

Arrivederci!