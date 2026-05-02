Fondi Vera incontra la Città: in via Enrico Fermi un altro presidio di cura e partecipazione

Andrea Orticelli e Teresa De Angelis hanno trovato in Via Enrico Fermi il loro punto di incontro con la Comunità e in particolare con le amiche e gli amici del Campo Boario, uno dei quartieri più popolosi. Giovedì sera, nonostante la pioggia, abbiamo aperto le porte di questo nuovo spazio in cui ritrovarsi, per conoscersi e confrontarsi. E lo abbiamo fatto con la presenza di residenti e commercianti della zona - racconta Francesco Ciccone, Candidato alla carica di Sindaco per la Coalizione formata da Fondi Vera e Città SiCura.

Lo stesso Ciccone ha approfittato per aderire alla loro Petizione, un’iniziativa molto sentita nel quartiere per chiedere maggiori interventi in tema di sicurezza urbana, pulizia delle strade e decoro, viabilità e spazi di aggregazione.

Prendiamo ufficialmente l’impegno di dare loro le risposte che aspettano da troppo tempo, nell’indifferenza di chi governa da decenni questo territorio - ha commentato il Candidato Sindaco.

Il ciclo di appuntamenti "Fondi Vera incontra la Città", che ha preso il via da qualche settimana, sta toccando tutti i quartieri cittadini, raccogliendo sempre un ottimo riscontro di partecipazione e interesse. In questo caso è coinciso con l’apertura del Comitato Elettorale di due tra i più giovani Candidati delle nostre Liste, Andrea Orticelli e Teresa De Angelis, molto impegnati in ambito sociale, che hanno scelto il Campo Boario come propria base non a caso, bensì per rappresentare un presidio in una zona che ha bisogno di cura.

Il Programma della Coalizione che sostiene Francesco Ciccone presenta una serie di interventi e proposte concrete per il centro urbano, alcune anticipate durante l’incontro. Il prossimo appuntamento tra la gente è previsto per Martedì 5 Maggio alle ore 19, in Via Danimarca al civico 1, con la Lista “Città SiCura” e un evento organizzato da Maria Elena Di Fazio, Candidata al Consiglio Comunale, accompagnata da Francesco Ciccone.