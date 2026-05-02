Per Annarita Del Sole una cittÃ  che offre casa Ã¨ una cittÃ  che dÃ  futuro ai giovani e sostiene chi Ã¨ in difficoltÃ 

Annarita Del Sole, candidato Sindaco della coalizione Fratelli d'Italia-Oltre, si fa interprete di una delle istanze tradizionali della destra sociale: la casa, punto di partenza per le nuove famiglie e per le fasce sociali piÃ¹ deboli.

Il segnale viene dall'alto:

Il recente Piano Casa. promosso dal governo guidato da Giorgia Meloni - dice Del Sole - rappresenta unâ€™opportunitÃ concreta che a livello locale non possiamo permetterci di sprecare. Come candidato sindaco, il mio impegno Ã¨ chiaro: utilizzare ogni strumento disponibile per garantire il diritto alla casa, non solo alle fasce piÃ¹ fragili, ma anche, attraverso programmi di edilizia convenzionata a quel ceto medio che oggi fatica sempre di piÃ¹ a comprare casa. La cittÃ di Fondi Ã¨ zeppa di immobili inutilizzati, chiusi, dimenticati. Ãˆ da qui che vogliamo ripartire. Il recupero del patrimonio edilizio esistente sarÃ una prioritÃ , bisogna trasformare ciÃ² che Ã¨ abbandonato in nuove opportunitÃ abitative, accessibili e dignitose.

Punteremo sullâ€™edilizia popolare, ma con uno sguardo innovativo, con canoni calmierati, formule di affitto con futuro riscatto, e percorsi sostenibili per permettere a giovani, famiglie e lavoratori di costruire stabilitÃ . Il Piano Casa del governo Meloni offrirÃ agevolazioni e strumenti importanti.

Il nostro compito - continua Del Sole - sarÃ quello di intercettarli, valorizzarli e tradurli in risultati concreti per i cittadini. Non si tratta solo di realizzare o ristrutturare edifici, ma di costruire comunitÃ . Attraverso le nostre rappresentanze regionali, prima tra tutte l'assessore Elena Palazzo, sapremo rapportarci con l'Ater per una politica abitativa concreta.