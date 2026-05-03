Il futuro è adesso: la visione di Vincenzo Carnevale per la città

In vista delle prossime elezioni comunali, il candidato sindaco Vincenzo Carnevale presenta un programma amministrativo costruito insieme alla sua coalizione, composta da Forza Italia e dalle liste civiche Litorale & Sviluppo Fondano, Io Sì, Fondi Azzurra e Noi per Fondi.

Una proposta politica che nasce dal lavoro condiviso, dall’ascolto del territorio e dalla volontà di guidare Fondi in una nuova fase di crescita concreta e sostenibile.

Le elezioni rappresentano un momento decisivo per il futuro della città. Negli ultimi anni sono stati compiuti passi importanti, ma oggi è necessario consolidare i risultati e affrontare con determinazione le nuove sfide. Il programma si presenta come una visione chiara e flessibile, capace di adattarsi ai cambiamenti e di dare risposte efficaci ai bisogni dei cittadini.

Questo programma non è solo una sintesi di idee, ma un impegno concreto che assumiamo davanti alla città – dichiara Vincenzo Carnevale – nasce dal confronto con la nostra comunità e dal lavoro della coalizione che mi sostiene. È un progetto serio, fatto di obiettivi realizzabili e di una visione che guarda lontano, senza perdere il contatto con la realtà quotidiana.

I valori alla base dell’azione amministrativa restano chiari: rispetto della persona, centralità della famiglia, diritto alla salute e alla sicurezza, solidarietà e valorizzazione del territorio. L’obiettivo è costruire un’amministrazione più efficiente, capace di coniugare programmazione strategica e attenzione ai servizi.

Il centro storico rappresenta il cuore della proposta programmatica e una leva fondamentale per lo sviluppo della città. L’intento è quello di renderlo più vivo, attrattivo e accessibile, sostenendo nuove attività e rafforzando quelle esistenti attraverso strumenti concreti.

Siamo convinti che il rilancio del centro storico sia la chiave per lo sviluppo economico, culturale e turistico di Fondi – sottolinea Vincenzo Carnevale – vogliamo un centro che torni ad essere vissuto ogni giorno, non solo visitato. Un luogo in cui aprire un’attività sia conveniente, semplice e sostenuto dall’amministrazione.

Il programma prevede incentivi come l’esenzione della Tassa sui Rifiuti e del suolo pubblico per i primi cinque anni, oltre a interventi per la valorizzazione delle botteghe storiche. Centrale sarà anche il recupero degli immobili in disuso, che saranno acquisiti e rimessi in circolo attraverso formule come il “rent to buy”.

Non possiamo permetterci spazi vuoti nel cuore della città – aggiunge il candidato – ogni immobile inutilizzato deve tornare a essere una risorsa. Con strumenti innovativi vogliamo creare opportunità per giovani, imprese e nuove forme di ospitalità diffusa.

Parallelamente, l’azione amministrativa continuerà a investire sul patrimonio storico e culturale, con interventi mirati come la rigenerazione del Castrum, l’ampliamento del Museo Civico e il rilancio del complesso di San Domenico.

Valorizzare la nostra storia significa investire nel futuro – prosegue Vincenzo Carnevale – perché cultura e identità sono elementi fondamentali anche per lo sviluppo economico e turistico della città.

Tra le azioni previste vi sono anche il potenziamento della segnaletica turistica, una migliore organizzazione degli orari dei siti culturali e il rafforzamento delle iniziative di animazione socioculturale, come la “Piazza del Gusto”.

Siamo una città ricca di eccellenze – evidenzia il candidato – e dobbiamo metterle in rete, raccontarle e valorizzarle. Eventi, tradizioni e prodotti locali devono diventare un punto di forza stabile della nostra economia.

Sarà inoltre rafforzata la collaborazione con il Consorzio “Fondi Più”, per costruire una programmazione condivisa delle aperture anche nei giorni festivi, serali ed estivi.

Sul piano della vivibilità urbana, il programma prevede il rafforzamento dell’area pedonale e l’introduzione progressiva della Zona a Traffico Limitato, con particolare attenzione a Corso Appio Claudio.

Vogliamo restituire spazio alle persone – conclude Vincenzo Carnevale – migliorare la qualità della vita significa rendere il centro più vivibile, sicuro e accessibile. È una scelta di equilibrio tra esigenze dei residenti, attività commerciali e fruizione turistica.

Il programma rappresenta un patto di concretezza tra il candidato, la coalizione e i cittadini: un impegno fondato su lavoro, coerenza e risultati.