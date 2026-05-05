Per Gianmarco di Manno (Fondi Progressista) Il "Bene Comune" è la scelta migliore per la città

Dovevo ben insegnare come il cittadino reagisce all'ingiustizia. Come ha libertà di parola e di stampa. Come il cristiano reagisce anche al sacerdote e perfino al vescovo che erra. Come ognuno deve sentirsi responsabile di tutto.

Potrebbe essere questa esortazione di Don Lorenzo Milani la stella polare della nostra campagna elettorale, quella che sta guidando tantissimi amici e amiche a sostenere la candidatura a sindaco di Fondi di Salvatore Venditti, con la coalizione di Fondi Progressista e Movimento 5 stelle.

Sono Gianmarco di Manno, candidato al Consiglio comunale nelle prossime elezioni del 24 e 25 maggio, una scelta maturata dopo anni di studi in pubbliche amministrazioni, esperienze in numerose realtà del pubblico impiego ed anni di associazionismo e attivismo politico.

Venerdì 8 maggio, alle ore 20:15, ci ritroveremo in Piazza della Repubblica (adiacente alla chiesa di Santa Maria) per condividere alcuni spunti dell’idea di città che abbiamo: investire sugli spazi di aggregazione come antidoto alla solitudine e alla devianza; coinvolgere maggiormente i commercianti come alleati della PA per creare una città più sicura, bella e viva; tornare a far rivivere il centro storico ; stimolare un percorso che porti alla graduale ripubblicizzazione del servizio idrico ; investire sulle aree verdi come strumento di socializzazione e di impatto climatico; lavorare per un welfare che superi la logica assistenzialistica e tenda a fornire strumenti e opportunità a chi è meno fortunato.

Su una parete della aula consiliare, appena vinte le elezioni, ci piacerebbe dipingere una grande scritta: “I care”, come in una delle scuole di Don Milani. È il motto, quasi intraducibile, dei giovani americani migliori; “Me ne importa, mi sta a cuore”.

E proprio perché abbiamo a cuore Fondi, siamo qui per contenderne la guida e farne, davvero, città di tutti.

Gianmarco di Manno,

Candidato al Consiglio comunale

Lista “Fondi Progressista PD-AVS”