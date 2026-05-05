Lunedì 11 il recruiting day nel settore turistico "Lavora sulla Riviera di Ulisse" organizzato dalla CPI Fondi

Si intitola “Lavora sulla Riviera di Ulisse” l’iniziativa promossa dal Centro per l’Impiego di Fondi, in collaborazione con il Coordinamento Politiche del Lavoro Lazio Sud, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta nel comparto turistico, uno dei principali motori occupazionali del territorio.

L’evento, in programma lunedì 11 maggio dalle ore 9:00 alle ore 12:00, si svolgerà presso la sede del CPI in Viale Piemonte n. 1 a Fondi e rappresenta un’occasione di incontro tra persone in cerca di occupazione e imprese turistiche locali, in particolare quelle operanti lungo la Riviera di Ulisse e nell’area di Sperlonga.

L’iniziativa rientra nell’ambito dei servizi pubblici per l’impiego promossi dalla Regione Lazio ed è gratuita per le aziende partecipanti. Il recruiting day si configura come un servizio di preselezione: il Centro per l’Impiego raccoglie le candidature, effettua una prima valutazione dei profili e facilita il contatto diretto tra lavoratori e imprese.

Le figure professionali ricercate riguardano diversi ambiti della ristorazione e dell’accoglienza turistica. In particolare, le selezioni sono rivolte a cuochi, aiuto cuochi, camerieri, baristi e personale di reception, profili particolarmente richiesti in vista della stagione estiva, quando le strutture ricettive e gli esercizi della ristorazione rafforzano gli organici.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni a sostegno dell’occupazione locale e mira, al tempo stesso, a rispondere alle esigenze di personale espresse dalle imprese del territorio, in una fase di maggiore intensità delle attività turistiche.

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti. I candidati potranno presentarsi direttamente presso la sede del Centro per l’Impiego negli orari indicati per sostenere un primo colloquio conoscitivo, portando con sé il proprio curriculum vitae. È inoltre consigliata la registrazione preventiva all’iniziativa, al fine di agevolare le attività organizzative e di preselezione.