Carnevale sul Piano Casa: è stato già avviato un percorso concreto su edilizia sociale e recupero urbano

Il Piano Casa del Governo rappresenta un’opportunità importante per i territori e, proprio per questo, credo sia necessario affrontare il tema con serietà e concretezza. Si tratta di una misura che si fonda su tre pilastri fondamentali: edilizia popolare, housing sociale e investimenti privati. Ambiti sui quali il Comune di Fondi, negli ultimi anni, ha già avviato un percorso amministrativo preciso e strutturato.

Da vicesindaco uscente, posso dire con chiarezza che il tema dell’abitare è stato affrontato attraverso atti concreti e risultati tangibili: il finanziamento per nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Ponte Tavolato, la variante PRUA con nuove aree destinate all’edilizia sociale e la collaborazione con ATER, che ha consentito il recupero di oltre 120 unità abitative in dodici anni.

È positivo che oggi questi temi trovino spazio nel dibattito pubblico e nei programmi amministrativi, perché significa che la direzione intrapresa dal Comune negli ultimi anni è quella giusta. Il recupero degli immobili inutilizzati, la valorizzazione del centro storico e nuove formule di accesso alla casa sono questioni sulle quali stiamo lavorando da tempo e che continueranno a essere centrali anche nel programma della nostra coalizione per il mandato 2026-2031.

La nostra idea di città è chiara: realizzare nuova edilizia pubblica, recuperare gli immobili in disuso e creare opportunità concrete per giovani, famiglie e lavoratori. Fondi, già in passato, ha recuperato immobili dismessi destinandoli all’edilizia popolare e, guardando al futuro, intendiamo proseguire su questa linea, anche attraverso formule innovative come il “rent to buy”, che consente alle famiglie di riscattare l’immobile dopo un periodo di affitto a canone calmierato.

Su temi così importanti servono continuità amministrativa, visione e capacità di trasformare le opportunità in risultati concreti. Ed è ciò che, insieme alla squadra di governo uscente, abbiamo già dimostrato di saper fare per Fondi.