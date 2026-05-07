Lâ€™Azione Cattolica presenta modalitÃ  e temi per il Tavolo di confronto tra i candidati alla carica di Sindaco

In vista del tavolo di confronto tra i candidati alla carica di Sindaco della CittÃ di Fondi, promosso dallâ€™Azione Cattolica di Fondi, sono stati condivisi con tutti i candidati il regolamento dellâ€™iniziativa e i macro temi che guideranno il confronto pubblico.

Lâ€™obiettivo del regolamento Ã¨ garantire a ciascun candidato pari spazio di espressione e assicurare condizioni di piena neutralitÃ nello svolgimento dellâ€™incontro. Per questo motivo, tutte le domande previste durante il confronto richiederanno risposte con tempi contingentati, senza possibilitÃ di dibattito nÃ© con il pubblico nÃ© tra i candidati, fatta eccezione per lâ€™eventuale utilizzo di due brevi battute di replica.

I temi che verranno proposti nel corso della serata sono il risultato di un percorso maturato allâ€™interno dei gruppi di Azione Cattolica che coinvolgono giovani, adulti e famiglie: nel dettaglio, il confronto affronterÃ questioni legate al sociale, allâ€™ambiente e alla viabilitÃ , alle periferie e alle prospettive di sviluppo economico del territorio, senza tralasciare turismo, cultura, sicurezza e giovani.

Il confronto, unico in programma fino ad oggi, si propone dunque come uno spazio ordinato, equilibrato e rispettoso, finalizzato a offrire ai cittadini unâ€™occasione di approfondimento e conoscenza delle proposte dei candidati, nel segno del dialogo democratico e della partecipazione civica, come Ã¨ nello stile dellâ€™Azione Cattolica.

Tutta la cittadinanza Ã¨ invitata a partecipare il 9 maggio alle ore 19:00 presso il Centro Multimediale Dan Danino Di Sarra. Saranno inoltre previste dirette social dellâ€™evento.