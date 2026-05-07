Partecipa a FondiNotizie.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Forza Italia Giovani al fianco di Vincenzo Carnevale con partecipazione attiva e nuove idee

Comunicati Stampa
Condividi su:

Nel corso di questa campagna elettorale cresce il contributo di Forza Italia Giovani di Fondi, una realtÃ  sempre piÃ¹ attiva e partecipativa, che sostiene con convinzione il progetto amministrativo del candidato sindaco Vincenzo Carnevale.

Il gruppo, guidato dal nuovo coordinatore Vittorio Grieco, riunisce numerosi giovani che hanno scelto di impegnarsi concretamente per la cittÃ , condividendo una visione rivolta al futuro senza dimenticare il lavoro svolto negli ultimi anni. Un percorso che punta a consolidare i risultati raggiunti dallâ€™amministrazione uscente, arricchendoli con proposte, sensibilitÃ  e idee provenienti dalle nuove generazioni.

Particolare attenzione viene riservata al litorale, al lago e al centro storico, aree simbolo della cittÃ  e risorse fondamentali per il suo sviluppo. La loro valorizzazione rappresenta una scelta strategica per rafforzare lâ€™identitÃ  del territorio, incentivare il turismo e creare opportunitÃ  concrete di crescita e occupazione, soprattutto per i piÃ¹ giovani.

Accanto a questi temi, il gruppo continua a confrontarsi su questioni centrali per il futuro della cittÃ : tutela ambientale, potenziamento delle aree verdi, partecipazione giovanile, mobilitÃ  urbana e qualitÃ  della vita. Temi giÃ  presenti nellâ€™azione amministrativa degli ultimi anni e che oggi si intendono sviluppare con ancora maggiore determinazione, attraverso un dialogo costante con il candidato sindaco.

Per Forza Italia Giovani, la candidatura di Vincenzo Carnevale rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso amministrativo che ha giÃ  prodotto risultati concreti per la cittÃ . Un progetto che unisce esperienza amministrativa e capacitÃ  di innovazione, mantenendo al centro le esigenze del territorio e dei giovani.

Il contributo delle nuove generazioni si inserisce quindi in maniera concreta e propositiva allâ€™interno di questa fase politica: non soltanto sostegno, ma anche partecipazione attiva, idee e presenza sul territorio. Un segnale chiaro di una generazione che vuole contribuire alla crescita della cittÃ  con entusiasmo, responsabilitÃ  e spirito costruttivo.

Crediamo in una politica fatta di presenza, ascolto e impegno concreto â€“ dichiara il coordinatore di Forza Italia Giovani, Vittorio Grieco. â€“ In questi anni la cittÃ  ha intrapreso un percorso importante e oggi vogliamo continuare a sostenerlo con energie, idee e proposte nuove. Il nostro obiettivo Ã¨ una Fondi sempre piÃ¹ dinamica, attenta alla sostenibilitÃ  e capace di valorizzare le proprie risorse, dal centro storico al litorale. Per questo siamo al fianco di Vincenzo Carnevale, convinti che possa continuare a guidare la cittÃ  con equilibrio, esperienza e visione.

Condividi su:

Seguici su Facebook