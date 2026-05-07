Forza Italia Giovani al fianco di Vincenzo Carnevale con partecipazione attiva e nuove idee

Nel corso di questa campagna elettorale cresce il contributo di Forza Italia Giovani di Fondi, una realtÃ sempre piÃ¹ attiva e partecipativa, che sostiene con convinzione il progetto amministrativo del candidato sindaco Vincenzo Carnevale.

Il gruppo, guidato dal nuovo coordinatore Vittorio Grieco, riunisce numerosi giovani che hanno scelto di impegnarsi concretamente per la cittÃ , condividendo una visione rivolta al futuro senza dimenticare il lavoro svolto negli ultimi anni. Un percorso che punta a consolidare i risultati raggiunti dallâ€™amministrazione uscente, arricchendoli con proposte, sensibilitÃ e idee provenienti dalle nuove generazioni.

Particolare attenzione viene riservata al litorale, al lago e al centro storico, aree simbolo della cittÃ e risorse fondamentali per il suo sviluppo. La loro valorizzazione rappresenta una scelta strategica per rafforzare lâ€™identitÃ del territorio, incentivare il turismo e creare opportunitÃ concrete di crescita e occupazione, soprattutto per i piÃ¹ giovani.

Accanto a questi temi, il gruppo continua a confrontarsi su questioni centrali per il futuro della cittÃ : tutela ambientale, potenziamento delle aree verdi, partecipazione giovanile, mobilitÃ urbana e qualitÃ della vita. Temi giÃ presenti nellâ€™azione amministrativa degli ultimi anni e che oggi si intendono sviluppare con ancora maggiore determinazione, attraverso un dialogo costante con il candidato sindaco.

Per Forza Italia Giovani, la candidatura di Vincenzo Carnevale rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso amministrativo che ha giÃ prodotto risultati concreti per la cittÃ . Un progetto che unisce esperienza amministrativa e capacitÃ di innovazione, mantenendo al centro le esigenze del territorio e dei giovani.

Il contributo delle nuove generazioni si inserisce quindi in maniera concreta e propositiva allâ€™interno di questa fase politica: non soltanto sostegno, ma anche partecipazione attiva, idee e presenza sul territorio. Un segnale chiaro di una generazione che vuole contribuire alla crescita della cittÃ con entusiasmo, responsabilitÃ e spirito costruttivo.