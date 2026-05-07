Il candidato De Parolis: la cittÃ  deve puntare fortemente sulla Via Appia

Il candidato a sindaco di Fondi Tonino de Parolis, sostenuto dalla Lega e dalla lista civica Il Giardino degli Aranci, torna sullâ€™argomento della Via Appia, considerato il nuovo programma triennale sul turismo da parte della Regione Lazio, che punta sulla Regina Viarum.

Forse non ci rendiamo conto dellâ€™importanza strategica che aveva questa arteria, da considerarsi la prima autostrada del mondo, costruita dal censore Appio Claudio Cieco nel 312 aC, ben 23 secoli fa. Le strade creano collegamenti e la Via Appia, realizzata dai Romani per trovare uno sbocco a Oriente in nome delle conquiste militari si accorsero solo dopo dellâ€™importanza dei traffici automaticamente generati. E oggi noi ereditiamo questa arteria che Ã¨ divenuta patrimonio tutelato dallâ€™Unesco: valorizzarla per un turismo culturale Ã¨ un obbligo, soprattutto per Fondi che non ha soltanto il decumano centrale intitolato non a caso ad Appio Claudio Cieco ma anche uno dei tratti piÃ¹ lunghi e meglio conservati che collega la nostra cittÃ a Itri. Questo si traduce nella volontÃ da parte della comunitÃ e dellâ€™amministrazione di Fondi di divenire cittÃ capofila di tanti progetti che ruoteranno attorno alla Via Appia - continua de Parolis.