Il candidato De Parolis: la cittÃ  deve puntare fortemente sulla Via Appia

SarÃ anche una banalitÃ dirlo ma le strade uniscono. La Via Appia Ã¨ il simbolo della provincia di Latina capace di unire territori diversi tra di loro fino a spingerli oltre i confini provinciali. E Fondi Ã¨ protagonista in questo tratto della Regina Viarum, attrattore senza confini in nome di un bene che Ã¨ patrimonio Unesco.
Il candidato a sindaco di Fondi Tonino de Parolis, sostenuto dalla Lega e dalla lista civica Il Giardino degli Aranci, torna sullâ€™argomento della Via Appia, considerato il nuovo programma triennale sul turismo da parte della Regione Lazio, che punta sulla Regina Viarum.
Forse non ci rendiamo conto dellâ€™importanza strategica che aveva questa arteria, da considerarsi la prima autostrada del mondo, costruita dal censore Appio Claudio Cieco nel 312 aC, ben 23 secoli fa. Le strade creano collegamenti e la Via Appia, realizzata dai Romani per trovare uno sbocco a Oriente in nome delle conquiste militari si accorsero solo dopo dellâ€™importanza dei traffici automaticamente generati. E oggi noi ereditiamo questa arteria che Ã¨ divenuta patrimonio tutelato dallâ€™Unesco: valorizzarla per un turismo culturale Ã¨ un obbligo, soprattutto per Fondi che non ha soltanto il decumano centrale intitolato non a caso ad Appio Claudio Cieco ma anche uno dei tratti piÃ¹ lunghi e meglio conservati che collega la nostra cittÃ a Itri. Questo si traduce nella volontÃ da parte della comunitÃ e dellâ€™amministrazione di Fondi di divenire cittÃ capofila di tanti progetti che ruoteranno attorno alla Via Appia - continua de Parolis.
Nel nostro programma abbiamo elencato una serie di iniziative atte a tutelare, valorizzare e promuovere la Via Appia, incastonando gli eventi con passeggiate ecologiche, trekking, festival dâ€™arte varia, cammini e scoperte di abbazie e monasteri oltre che di scavi archeologici e di sapori: dal turismo culturale si passa a quello ambientale, fino a quello religioso ed enogastronomico. La Via Appia fa parte di quel progetto che noi definiamo Fondi 365, perchÃ© consentirÃ non soltanto al turismo di prossimitÃ ma anche a quello esterno di vivere il territorio oltre il periodo estivo, coinvolgendo diversi comparti economici: dal settore ricettivo ai trasporti fino al manifatturiero nelle sue piÃ¹ differenti declinazioni - ha concluso de Parolis.