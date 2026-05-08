Per Vittiglio (Fondi Vera) serve un impegno anche oltre le strette competenze comunali

Un impegno a tutto tondo quello che vogliamo continuare a mettere in campo, anche con l'aiuto concreto di chi, come Monica Vittiglio, si Ã¨ unita al Movimento da pochi mesi e ha subito scelto di essere protagonista in prima persona candidandosi alla carica di Consigliere Comunale nella Lista di Fondi Vera a sostegno della mia Candidatura a Sindaco - anticipa Francesco Ciccone.

Nei giorni scorsi, infatti, Ã¨ stata inoltrata una nota all'attenzione della Direzione ASL competente, inerente le condizioni di assoluta insicurezza e di grave rischio per i pazienti in stato di criticitÃ della piazzola destinata all'elisoccorso presso il "San Giovanni di Dio".

La Vittiglio, operatrice dell'Azienda Regionale dellâ€™Emergenza 118, ed il suo collega Massimiliano Punzo hanno preso carta e penna per segnalare il tutto agli organi competenti:

L'elisoccorso sanitario in ambito ospedaliero richiede requisiti infrastrutturali ed organizzativi assolutamente rigorosi al fine di garantire l'accoglienza ed il trasporto rapido e sicuro di pazienti in stato di criticitÃ della salute tramite i mezzi di soccorso sanitario (118) sia dell'elisoccorso. I molteplici riferimenti normativi di carattere nazionale, regionale e da parte dell'aeronautica ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), relativa proprio alle elisuperfici, prescrivono requisiti di assoluta sicurezza per aree di atterraggio idonee, drenate e stabilizzate, con obbligo di illuminazione per operazioni notturne, presenza di segnaletica orizzontale e verticale conforme, nonchÃ© sicurezza delle operazioni HEMS (Helicopter Emergency Medical Service).

Ãˆ da evidenziare che le condizioni di sicurezza richiamate attengono altresÃ¬ alla tutela da rischi operativi verso il personale a terra (118), quanto al personale impegnato nelle fasi dellâ€™elisoccorso (rendez-vous). Ad ogni modo, occorre doverosamente rilevare come l'elisuperficie presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi non Ã¨ in coerenza, in osservanza del tutto scrupolosa con la normativa vigente. Risulta collocata in un'area non adeguatamente rispondente ai requisiti fondamentali di sicurezza, di accoglienza e di trasporto, il fondo dell'area non Ã¨ cementato, addirittura si osserva presenza di erba, fango e terreno irregolare. Lâ€™instabilitÃ del terreno comporta potenziale rischio all'assetto del velivolo, assenza di un sistema idoneo di illuminazione serale e notturna, delimitazione e segnaletica non conformi agli standard operativi. A causa di tale assoluta inidoneitÃ dell'area ospedaliera, per soccorsi notturni, le operazioni di elisoccorso vengono spesso svolte presso un'area vicina, peraltro in condizioni parimenti non idonee, con aumento di tempi e di rischi potenziali per i pazienti e lo stesso personale sanitario.