Nel Programma di Fondi Vera: biblioteca aperta venerdì pomeriggio e sabato mattina

L’offerta culturale non può prescindere dal potenziamento della Biblioteca comunale. La “Dan Danino Di Sarra” deve essere fornita periodicamente di volumi aggiornati nei vari settori bibliotecari, ma ha bisogno anche di implementare il proprio orario di apertura. Come abbiamo più volte sollecitato negli anni.

Sarà nostra premura predisporre anche un'apertura il Venerdì pomeriggio ed il Sabato mattina della struttura e lo studio di ulteriori orari di apertura che favoriscano realmente le esigenze della sua utenza. E sempre nell’ottica di offrire formazione e cultura alle nuove generazioni, lavoreremo all’acquisto e alla donazione di libri e pubblicazioni di autori locali a tutti gli istituti scolastici della Città, al fine di diffondere la storia e le tradizioni che ci distinguono ma anche il nostro affascinante dialetto che tanti ha ispirato.

Potenziare i locali della Biblioteca di PC è un altro impegno che prendiamo ufficialmente. Come favorire nella programmazione culturale la presenza di iniziative promosse dalle Comunità straniere radicate nel territorio, in un’ottica di maggiore inclusione un Piano Annuale della Cultura diventa documento programmatico di indirizzo. Le azioni potrebbero essere ad esempio: spazi della memoria, laboratorio urbano e paesaggio, Museo diffuso, polo teatrale, la “Città della Musica”, la “Casa del Cinema”, “Lo spettacolo del Mare”. Alcune potrebbero trovare casa nel Centro Multimediale.

Centro Multimediale ad oggi sottoutilizzato ma potenzialmente "tetto" per tante realtà, con un calendario di utilizzo, la dotazione di un impianto audio-luci, la predisposizione di servizi fondamentali per garantire alla struttura una certa indipendenza e l'impiego di tanti giovani aderenti a Progetti del Servizio Civile Universale per vivacizzare entrambi gli spazi e tenerli aperti più tempo possibile.

Fondi Vera e Città SiCura per Francesco Ciccone Sindaco