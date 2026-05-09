Domenica 10 maggio presentazione dei candidati e del programma della coalizione di Vincenzo Carnevale

Si terrà domenica 10 maggio alle ore 20.00, in Piazza Emilio Rosati (Benedettine), la presentazione ufficiale dei candidati consiglieri e del programma elettorale della coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Vincenzo Carnevale.

L’evento rappresenterà un momento di incontro con la cittadinanza durante il quale saranno illustrate le linee programmatiche, i progetti e la visione amministrativa della coalizione per il futuro della città di Fondi. Ad affiancare Vincenzo Carnevale nel corso della serata saranno il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, il parlamentare europeo Salvatore De Meo e il senatore Claudio Fazzone.

“Orgogliosi del passato, pronti per il futuro” è il messaggio che accompagnerà l’iniziativa, nel segno della continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni e della volontà di costruire nuove opportunità di crescita, sviluppo e innovazione per la comunità fondana.

Nel corso dell’incontro saranno presentati anche i candidati delle liste che compongono la coalizione: Forza Italia, Litorale e Sviluppo Fondano, Io Sì, Fondi Azzurra e Noi per Fondi.

Le nostre liste – dichiara il candidato sindaco Vincenzo Carnevale – rappresentano un equilibrio tra esperienza, competenza e rinnovamento. Ci sono amministratori che conoscono bene la macchina comunale e hanno maturato esperienza sul campo, professionisti che ogni giorno dimostrano capacità e serietà nel proprio lavoro e tanti giovani che hanno scelto di impegnarsi con entusiasmo e amore per la città. È una squadra credibile, preparata e profondamente legata al territorio.

Anche il programma elettorale – aggiunge Carnevale – nasce da un approccio concreto e pragmatico. Non abbiamo costruito un elenco di promesse irrealizzabili, ma una proposta seria, sostenibile e fondata su obiettivi chiari e attuabili. Vogliamo continuare il percorso di crescita della città, migliorare i servizi, valorizzare le potenzialità di Fondi e creare nuove opportunità per i cittadini e per le future generazioni.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il programma e tutte le informazioni sul candidato sindaco e sulla sua coalizione sono disponibili su: www.vincenzocarnevale.it .