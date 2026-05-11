“Città SiCura” incontra i quartieri: dopo le Spinete e San Raffaele, prossima tappa a San Magno

Massimiliano Caporiccio, Paolo de Bonis e Mariopio Di Veglia sono i Candidati alla carica di Consiglieri Comunali nella Lista “Città SiCura”, al fianco di Francesco Ciccone, Candidato alla carica di Sindaco per la Coalizione di cui fa parte anche Fondi Vera, che hanno accolto i Cittadini nell’incontro promosso in Località San Raffaele nel pomeriggio di ieri.

Aperto dal giovane Rocco Toscano accompagnato dal Segretario Provinciale di Azione Arcangelo Palmacci, l’appuntamento ha registrato la partecipazione di diversi residenti e agricoltori della Contrada, ed è stato concluso dall’intervento del Candidato alla carica di Sindaco, Francesco Ciccone.

Occasione utile per illustrare il Programma della Coalizione e gli impegni presi a favore di periferie, giovani, aziende, con l’obiettivo di creare opportunità per chi vive e lavora nella popolosa contrada di San Raffaele. Un Programma realistico e allo stesso tempo ambizioso, per una Città che deve ripartire dopo troppi anni di ordinaria amministrazione e scelte calate dall’alto - ha commentato Paolo de Bonis, Capolista di Città SiCura.

Una delle zone del nostro territorio con la più alta concentrazione di aziende agricole, eppure priva di molti servizi fondamentali e vittima di una viabilità approssimativa. Una Contrada in cui mancano centri di ritrovo per i giovani ma anche per gli anziani, punti di riferimento per socializzare e costruire relazioni. Un’area totalmente esclusa dal servizio di trasporto pubblico locale, fattore che finisce per incrementare il rischio serio di un isolamento sociale che può fare molto male - ha detto Ciccone di fronte ai Cittadini intervenuti.

La Città parte dalle periferie, non è qui che finisce, bensì il contrario. La Politica in questi ultimi anni ha fatto l’esatto opposto invece, destinando risorse e grandi opere solo al centro urbano, tra l’altro lasciate a metà, ancora oggi incompiute o capaci di accumulare ritardi talmente clamorosi che hanno penalizzato ancor di più l’economia e lo sviluppo del territorio. Noi vogliamo invertire la rotta, perché chi vive nelle periferie rappresenta un presidio di lavoro, di partecipazione, di tradizione familiare - ha ricordato Ciccone.

Hanno preso parte all’incontro di ieri sera anche una rappresentanza degli altri Candidati della Lista “Città SiCura”. Tra loro è intervenuto Mariopio Di Veglia, che ha anticipato il prossimo appuntamento: