Ampia partecipazione nel confronto “con” i Candidati a Sindaco promosso dall’Azione Cattolica per una responsabilità in comune.

L’ampia partecipazione registrata durante il tavolo di confronto con i candidati a sindaco della città di Fondi dello scorso 9 maggio ha confermato il forte interesse della cittadinanza verso il futuro della città. Sala gremita per tutta la durata dell’incontro e numerosi cittadini collegati anche attraverso la diretta streaming: un colpo d’occhio significativo, che ha restituito il valore di un appuntamento sentito e condiviso dalla comunità.

Fin dalla sua presentazione, l’iniziativa è stata definita come un confronto “con” i candidati a sindaco e non “tra” i candidati. Una scelta non soltanto lessicale, ma sostanziale, che ha rappresentato pienamente lo spirito della serata: offrire alla cittadinanza un’occasione di dialogo autentico, nel quale i protagonisti fossero i contenuti, le proposte e le visioni amministrative dei diversi candidati, evitando la logica dello scontro politico fine a sé stesso. A caratterizzare la serata, infatti, è stato soprattutto il clima con cui il confronto si è svolto: toni pacati, attenzione reciproca e la volontà condivisa di trasformare il dibattito in un momento di partecipazione civile e costruttiva; un elemento che l’Azione Cattolica ha particolarmente apprezzato, ringraziando tutti i candidati per aver accolto l’invito e per aver contribuito, con il proprio atteggiamento, alla riuscita dell’evento, scegliendo il dialogo e l’incontro come modalità di confronto politico per presentare i propri programmi.

Un ringraziamento particolare va inoltre al moderatore Francesco Carroccia, membro di equipe dell’Associazione Vittorio Bachelet, che ha saputo guidare il confronto con professionalità, equilibrio e uno stile comunicativo diretto e coinvolgente, mantenendo sempre il giusto ritmo del dibattito.

Per chi non avesse avuto la possibilità di partecipare, l’intero evento è disponibile sui canali social di Radio Antenna Musica 92.2 e dell’Azione Cattolica, dove sarà possibile rivedere tutti gli interventi e i momenti principali della serata.