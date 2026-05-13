Venditti pone l'accento su una nuova MobilitÃ  cittadina rilanciando il PUMS per il prossimo futuro

Un nuovo modello di mobilitÃ urbana, capace di collegare il centro alle contrade, migliorare il trasporto pubblico, incentivare la mobilitÃ sostenibile e restituire vivibilitÃ agli spazi cittadini. Ãˆ questa una delle direttrici principali del programma amministrativo di Salvatore Venditti e della coalizione di centrosinistra formata da "Fondi Progressista" e "Movimento Cinque Stelle", che individua nel PUMS â€“ Piano Urbano della MobilitÃ Sostenibile â€“ uno degli strumenti strategici per il futuro della cittÃ .

Il PUMS, introdotto dalle linee guida europee e disciplinato in Italia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ã¨ definito come uno strumento di pianificazione strategica finalizzato a migliorare la qualitÃ della vita urbana attraverso una mobilitÃ piÃ¹ efficiente, integrata e sostenibile.

Per troppo tempo Fondi Ã¨ cresciuta senza una visione organica della mobilitÃ â€“ dichiara Venditti. â€“ Oggi abbiamo bisogno di una programmazione seria che tenga insieme viabilitÃ , trasporto pubblico, sicurezza stradale, collegamenti con le contrade e mobilitÃ dolce. Una cittÃ moderna non si misura solo da ciÃ² che costruisce, ma da come permette alle persone di viverla.

Nel programma della coalizione Ã¨ prevista infatti la realizzazione di un nuovo e moderno Piano Urbano della MobilitÃ Sostenibile, con lâ€™obiettivo di armonizzare il trasporto pubblico locale, assicurare collegamenti efficienti tra il centro urbano e tutte le contrade, razionalizzare la mobilitÃ stradale e sviluppare una rete di piste ciclabili.

Il progetto, infatti, non guarda solo al centro cittadino, ma anche alle aree naturalistiche e periferiche: dal lago alle zone collinari, fino alla fascia costiera. Tra gli obiettivi non nascosti c'Ã¨ quello di portare a compimento il sogno di una ciclovia intercomunale che permetta di collegare il centro cittÃ al mare.

La mobilitÃ sostenibile non Ã¨ uno slogan ideologico â€“ prosegue Venditti â€“ ma una scelta concreta che significa meno traffico, piÃ¹ sicurezza, piÃ¹ servizi e una cittÃ piÃ¹ accessibile per giovani, anziani e famiglie. Significa anche valorizzare il nostro territorio attraverso percorsi che uniscono ambiente, turismo e qualitÃ urbana.

La proposta si inserisce in una visione politica che mette al centro sostenibilitÃ ambientale, inclusione territoriale e pianificazione pubblica, con lâ€™obiettivo di superare una gestione frammentata e restituire a Fondi una prospettiva di sviluppo moderna e integrata. Per tale motivo, anche per alleggerire il traffico cittadino e migliorare la vivibilitÃ del centro, non si puÃ² non ricorrere alla creazione di nuove aree parcheggio fuori dall'anello del centro urbano.