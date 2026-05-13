Giovedì 14 maggio l'incontro pubblico “Qualità e Territorio” su agricoltura e sostenibilità ambientale

Si terrà giovedì 14 maggio alle ore 19.00, presso la sede di via degli Ausoni 56, l’iniziativa “Qualità e Territorio”, promossa da Fondi Progressista PD-AVS per affrontare i temi legati alla tutela dell’agricoltura, alla qualità delle produzioni e alla sostenibilità ambientale.

L’incontro nasce con l’obiettivo di aprire un confronto concreto sulle prospettive del comparto agricolo, settore strategico per l’economia e l’identità del territorio, ponendo attenzione alle sfide ambientali, alla valorizzazione delle produzioni locali e alla necessità di politiche capaci di coniugare sviluppo e sostenibilità.

Ad aprire i lavori sarà il candidato sindaco Salvatore Venditti. Interverranno inoltre Sesa Amici, già parlamentare della repubblica, e l’agronomo Rocco Parisella, che offriranno contributi e riflessioni sulle trasformazioni del settore agricolo e sulle opportunità per il territorio.

All’iniziativa sono invitati operatori agricoli, esperti del settore, associazioni e cittadini interessati a partecipare a un momento di dialogo e approfondimento su uno dei temi centrali per il futuro della città.

Difendere l’agricoltura – spiegano gli organizzatori – significa tutelare lavoro, qualità, ambiente e identità territoriale. Servono scelte concrete e una visione capace di sostenere le imprese agricole e promuovere uno sviluppo realmente sostenibile.

L’evento vedrà anche la partecipazione dei candidati della coalizione Fondi Progressista.