Sperlonga: domenica 17 maggio la 7^ edizione della gara "Sulla Via di Ulisse" valida per il New Marathon Lazio

La classica di Sperlonga (LT), giunta alle 7* edizione, era la prova di chiusura non solo della stagione laziale, ma gli organizzatori della gara, tappa del New Marathon Lazio e della Race Cup MTB Centro Italia hanno deciso di cambiare tutto, portando la prova a domenica 17 maggio.

Nuovo periodo, nuovi colori, nuovi profumi per una prova che sin dalla sua prima edizione ha dimostrato di incontrare i gusti dei biker e la nuova collocazione invoglia i tanti iscritti (già a una settimana dall’evento era stata ampiamente sfondata quota 200) a chiudere la domenica con un bagno ristoratore in mare.

Tra gli iscritti ha già dato la sua adesione Mirko Zanni, che vuole conquistare la corsa che lo scorso anno lo ha visto 4°, ma troverà pane per i suoi denti confrontandosi con alcuni dei migliori biker laziali come Angelo Guiducci, nono alla PtP di Monte Calvo, Giovanni Pensiero e Alessio Cellini. Fra le donne torna la vincitrice dello scorso anno Cristina Spagnolo, prima anche alla prova di Amaseno di due settimane fa.

Gli organizzatori hanno concentrato il loro impegno su un solo percorso, di 43 km per un dislivello di 1.300 metri, sterrato al 90%, con tanti brevi strappi come quelli di Rignano e Monte Porcignano. Partenza alle ore 9:30 dal centro storico di Sperlonga con le premiazioni che inizieranno alle ore 14:00 e riguarderanno i primi 3 assoluti e primi 5 di ogni categoria con premi in natura. Le iscrizioni sono ancora aperte al costo di 35 euro fino a venerdì, chi provvederà sul posto dovrà versare 40 euro.

Per informazioni ed iscrizioni www.csilaziociclismo.it