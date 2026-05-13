Sotis candidato al consiglio: esperienza, valori e impegno per la comunità

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2025, l’avvocato Paolo Giuseppe Sotis ha annunciato la propria candidatura al consiglio comunale della città di Fondi, a sostegno del candidato sindaco Vincenzo Carnevale, nella lista “Io Sì”.

Professionista con oltre 22 anni di esperienza forense, Sotis rappresenta una figura profondamente radicata nel territorio e nei valori della tradizione familiare. La passione per la giustizia, infatti, non nasce per caso, ma affonda le sue radici in una lunga storia familiare: prima ancora di lui, il padre Ermete Sotis e il nonno Paolo Sotis – anche loro avvocati – hanno incarnato quei principi di legalità, impegno e dedizione che oggi guidano la sua attività professionale e il suo percorso umano.

Ho imparato fin da piccolo – afferma Paolo Giuseppe Sotis – che la giustizia, l’onestà e il rispetto per gli altri sono pilastri fondamentali della nostra società. Sono valori che mi sono stati trasmessi dalla mia famiglia e che continuo a portare avanti ogni giorno, sia nella professione che nella vita privata.

La candidatura nasce da un forte senso di appartenenza alla città di Fondi, una comunità che l’avvocato Sotis descrive come composta da persone oneste, lavoratrici e profondamente legate ai valori autentici.

Fondi è la mia casa – sottolinea – ed è fatta di cittadini che meritano ascolto, rispetto e risposte concrete. Il mio impegno sarà proprio questo: essere vicino alle persone, comprendere le loro esigenze e lavorare per migliorare la qualità della vita di tutti.

All’interno della squadra di “Io Sì”, composta da professionisti qualificati e persone motivate, l’aspirante consigliere si propone di contribuire a un progetto amministrativo che guarda al futuro senza dimenticare il lavoro svolto in passato.

Vogliamo dare continuità a quanto di buono è stato fatto, migliorando ulteriormente la città sotto ogni punto di vista: dai servizi ai cittadini, alla tutela dell’ambiente, fino allo sviluppo economico e sociale.

Avvocato, uomo di fede e convinto sostenitore dei valori della famiglia, Sotis pone al centro della sua visione politica l’importanza dell’ascolto e della partecipazione.

Credo in una politica concreta, fatta di dialogo e presenza sul territorio. Solo ascoltando davvero i cittadini si possono trovare soluzioni efficaci e durature.

Con determinazione, esperienza e una solida base di valori, l’avvocato Sotis si presenta dunque agli elettori con l’obiettivo di offrire il proprio contributo per una Fondi sempre più giusta, vivibile e attenta ai bisogni della sua comunità.