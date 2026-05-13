Monte San Biagio: venerdÃ¬ 15 si celebrano i 40 anni del gemellaggio con Saint-Romain-le-Puy

Il Comune di Monte San Biagio celebra il 40Â° anniversario del gemellaggio con la cittadina francese di Saint-Romain-le-Puy, un legame storico fondato sui valori dellâ€™amicizia, della cooperazione e dello scambio culturale tra comunitÃ .

In occasione della ricorrenza, venerdÃ¬ 15 maggio si terrÃ il rinnovo ufficiale del patto di gemellaggio alla presenza della delegazione francese guidata dal sindaco AndrÃ© Gachet, accompagnato da amministratori e cittadini sanromanesi. Ad accoglierli saranno il sindaco Federico Carnevale, lâ€™Amministrazione comunale e la cittadinanza.

Nato nel 1986, il gemellaggio ha rappresentato nel tempo un importante strumento di crescita culturale e istituzionale, favorendo scambi scolastici, familiari, associativi e momenti di incontro che hanno coinvolto intere generazioni.

Tra gli episodi piÃ¹ significativi che hanno caratterizzato questo percorso condiviso figurano i raid organizzati tra i due Comuni nel 1990, a piedi, e nel 1993, in bicicletta, lungo un tragitto di circa 1300 chilometri, iniziative che permisero anche di raccogliere fondi destinati ai bambini colpiti da leucemia in Francia e allâ€™AIRC in Italia.

Per lâ€™attivitÃ svolta nellâ€™ambito del gemellaggio, Monte San Biagio Ã¨ stato insignito nel 1990 del Drappo dâ€™Onore del Consiglio dâ€™Europa, riconoscimento del valore europeo e culturale dellâ€™iniziativa.

Celebrare il quarantesimo anniversario del gemellaggio rappresenta un momento di grande valore per tutta la nostra comunitÃ - dichiara il sindaco Federico Carnevale. - In questi quarantâ€™anni il rapporto tra Monte San Biagio e Saint-Romain-le-Puy Ã¨ cresciuto attraverso relazioni autentiche, costruite nel tempo grazie al coinvolgimento delle famiglie, dei giovani e delle istituzioni. Un legame che continua a rappresentare un esempio concreto di amicizia e collaborazione tra i popoli.